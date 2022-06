Des que es va produir l’accident nuclear de Txernòbil el 1986 ha sigut comuna l’acollida de nens ucraïnesos per part de famílies espanyoles. Sobretot en les temporades d’estiu i Nadal. Ara el motiu és un altre, els nens ucraïnesos s’han convertit en refugiats de guerra.

Amb la guerra desencadenada de Rúsia contra Ucraïna les milers de famílies que acollien temporalment aquests nens ja s’han intentat posar en contacte amb ells. El vincle entre el país agredit i Espanya s’ha intensificat arran del conflicte i són algunes les ONG i associacions que donen l’opció d’acollir nens ucraïnesos refugiats de la guerra.

Les famílies espanyoles no han tardat a mostrar la seva solidaritat en temps de guerra. A part de trucades per saber com es troben els petits que acullen en vacances i saber com portar-los de tornada, d’altres han sigut per saber com convertir-se en família d’acollida.

La guerra d’Ucraïna està causant un èxode massiu de ciutadans que fugen dels atacs russos. L’ONU calcula que al voltant de set milions de persones abandonaran el país i quatre es desplaçaran dins de les seves fronteres.

Des del començament de la invasió russa, la xifra de refugiats ucraïnesos ascendeix a <strong>més de 500.000 civils,</strong> segons dades emeses per l’ACNUR. Només en les primeres 48 hores, després de declarar-se la guerra, havien sortit del país 70.000 ucraïnesos, la majoria d’ells cap a Polònia, però també han travessat les fronteres d’Hongria, Romania o Moldàvia.

Davant aquest desplaçament humà, les necessitats han augmentat, sobretot en famílies formades per menors amb les seves mares i àvies, ja que els homes ucraïnesos d’entre 18 i 60 anys no poden sortir del país.

El procés habitual per ser família d’acollida és el següent:

Fer-se soci de l’oenagé Passar una entrevista de selecció Rebre un curs de formació Pagar la quota mensual Cobrir les despeses del viatge del menor

Davant la situació excepcional en la qual ens trobem, el procediment que cal seguir serà un altre. Es recomana contactar directament amb l’ONG o associació més pròxima amb què es vulgui col·laborar i informar-se de les iniciatives d’acollida que està portant a terme durant el conflicte.

Aquestes són algunes de les ONG i associacions que estan oferint aquesta ajuda a Espanya:

@ONGinfanciadeNad

Asociación Niños de Ucrania y Andalucía

Fundación Juntos por la vida

Aldeas Infantiles SOS

Asociación Expoacción

Ven con nosotros ONGD

Ciudad Real en ayuda al niño (CREAN)

No s’ha d’oblidar que els nens que aconsegueixin arribar a Espanya ho faran amb la sol·licitud d’asil, cosa que comporta tràmits legals diferents dels del permís temporal.

L’Unicef ha publicat en el seu compte de Twitter un vídeo explicant el procés i requisits per portar a terme l’acollida.

¿Puedo acoger a un niño de #Ucrania?

Recibimos muchas consultas sobre la mejor manera de acoger a niñas y niños ucranianos en nuestro país. Ante una crisis, sentimos ese primer impulso de ayudar y dar cobijo a la infancia más vulnerable.

Nuestra especialista responde 👇🏾 pic.twitter.com/gp0atcq7iV — UNICEF España (@unicef_es) 28 de febrero de 2022

També hi ha altres maneres d’ajudar Ucraïna. Algunes associacions i ONG estan oferint la possibilitat de fer donacions o recollida d’aliments.