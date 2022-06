La policia d’Oslo ha informat aquest dissabte que almenys dues persones han mort i diverses persones han resultat ferides com a conseqüència d’un tiroteig en un pub LGBTI al centre de la capital de Noruega. Poc després de l’incident, una persona ha sigut arrestada a prop del lloc dels fets, segons ha assenyalat la policia d’Oslo en el seu compte de Twitter.

«Deu persones han sigut ateses per personal sanitari i tres estan greument ferides», ha explicat Tore Barstad, cap d’operacions del cos policial d’Oslo, en declaracions al canal de televisió noruec TV2. Segons els agents, es tracta d’«una situació poc clara»; a més, s’especula que hi hagi hagut diversos perpretradors. Així mateix, l’incident ha sigut qualificat com un «procediment de cooperació entre els diferents serveis d’emergències en contextos de violència amb risc de vida per a diverses persones» (PLIVO).

El bar de copes, anomenat London Pub, és una de les tres escenes del <strong>crim</strong>. Els ferits estaven repartits entre un restaurant de menjar ràpid i el club de jazz Herr Nilsen, tots al carrer Rosenkrantz, al centre d’Oslo, segons ha confirmat Barstad a TV2.

De moment les autoritats no han confirmat que es tracti d’un delicte d’odi contra el <strong>col·lectiu LGTBI</strong>.