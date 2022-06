Donald Trump s’ha congratulat aquest divendres per la decisió adoptada pel Tribunal Suprem d’Estats units, que ha acabat amb la protecció constitucional que emparava el dret a l’avortament, una decisió d’enorme transcendència que deixa la qüestió en mans de cadascun dels estats del país. «Això torna la qüestió als estats, on sempre ha hagut d’estar», va dir l’expresident a la cadena Fox News. Preguntat sobre el rol que ha exercit en la històrica decisió, que no hagués sigut possible sense els jutges conservadors que va designar per al Suprem, el republicà va preferir fer una picada d’ullet al seu electorat cristià. «És la voluntat de Déu», va afirmar el magnat, que podria comparèixer novament com a candidat per a les presidencials del 2024.

La sentència del Suprem ha tingut un efecte immediat en els estats del país, que seran ara les úniques institucions amb capacitat per legislar al respecte. Kentucky, Louisiana, Dakota del Sud i Missouri han prohibit la interrupció de l’embaràs aquest mateix divendres tot just conèixer-se la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units d’anul·lar la protecció del dret a l’avortament vigent des de 1973, mentre que 22 estats més ho podrien fer a curt termini. Els tres estats havien aprovat anteriorment aquestes lleis, que han entrat en vigor tot just fer-se pública la decisió del Tribunal Suprem, segons l’Institut Guttmacher, dedicat a la investigació de drets reproductius. L’organització Planned Parenthood, que compta amb la xarxa de clíniques de salut reproductiva més gran dels Estats Units, i l’Institut Guttmacher, van advertir aquest divendres que 22 estats més podrien posar en vigor amb rapidesa la prohibició a l’avortament. Els estats d’Arkansas, Idaho, Missouri, Dakota del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah i Wyoming han aprovat lleis que prohibeixen l’avortament que entraran en vigor després de la sentència del Suprem. En el cas d’Idaho, Tennnessee i Texas la prohibició no entrarà en vigor fins a d’aquí 30 dies, segons les dades de l’Institut Guttmacher. Altres estats, com Arizona, Geòrgia, Iowa, o Michigan, tenen restriccions preparades que ara podrien entrar en vigor. Avortament protegit en una minoria d’estats En aquests moments, només 16 estats (Califòrnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nova Jersey, Nova York, Oregon, Vermont, Rhode Island i Washington), així com el Districte de Colúmbia, han adoptat lleis que reforcen la protecció del dret a l’avortament. En total, almenys 36 milions de dones en edat reproductiva podrien perdre l’accés a l’avortament, segons Planned Parenthood, que va qualificar la decisió de «devastadora», sobretot per a les persones més vulnerables de la societat com «les comunitats negres, llatines i indígenes, les persones amb discapacitats, les que viuen en àrees rurals, joves, immigrants i els qui tenen dificultats financeres». El governador de Texas, Greg Abbott, va reaccionar a Twitter quan es va conèixer la decisió que revoca la sentència «Roe v. Wade» que el 1973 va legalitzar la interrupció de l’avortament a tots Estats Units. Abbott va afirmar que «Texas és un estat en favor de la vida» i que sempre lluitarà «per salvar tots els nens de la devastació de l’avortament». El governador de Texas va valorar com a correcta la decisió del Tribunal Suprem que permet a cada estat decidir sobre l’avortament. La majoria conservadora del Tribunal Suprem dels Estats Units va fallar a favor de derogar «Roe versus Wade» al considerar que l’avortament no està protegit per la constitució nord-americana. També va tombar «Planned Parenthood versus Casey», una altra sentència de 1992 que reafirmava el dret a avortar tot i que permetia als estats regular sobre el procés.