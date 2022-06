La possible integració d’Ucraïna en la Unió Europea (UE) és una gran motivació per a la societat ucraïnesa i especialment per a l’ Exèrcit, va assegurar aquest dimecres el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, durant una videoconferència amb estudiants canadencs organitzada per diverses universitats d’aquest país. «Per a la nostra societat i el nostre exèrcit és una gran motivació. Un gran factor de motivació per a la unitat i la victòria del poble ucraïnès», va emfatitzar, hores abans que s’iniciï a Brussel·les la reunió de caps d’Estat i de Govern de la UE que ha de ratificar l’estatus d’Ucraïna com a país candidat.

«És un moment crucial per a nosaltres. Alguns membres del meu equip ho comparen amb anar de la foscor a la llum», ha explicat el líder ucraïnès, i s’ha permès fins i tot fer acudits sobre la qüestió. De fet, un dels alumnes li ha recordat que és sovint comparat amb personatges tan diferents com Harry Potter i Voldemort, i li ha inquirit que en qui s’inspirava en realitat, pregunta a què el ponent ha respost amb una ocurrència. «Harry Potter és millor que Voldemort. Tots sabem qui és Voldemort i Harry Potter en aquesta guerra, així que sabem com acabarà», va dir fent broma Zelenski, humorista de professió, cosa que va provocar les rialles de l’audiència, entre qui es trobava la vice primera ministra canadenca, Christia Freeland. Benvinguda a la candidatura El dirigent va expressar el seu convenciment que la totalitat de països comunitaris donarà la benvinguda a la candidatura ucraïnesa, i va reiterar, una vegada més, la necessitat que els aliats accelerin i incrementin les entregues d’armes al seu país perquè es pugui defensar amb garanties de la invasió russa, una idea que ha repetit constantment en les seves últimes intervencions. «Tan activament que batallem per a una decisió positiva de la Unió Europea sobre Ucraïna, combatem diàriament per obtenir entregues d’armes modernes», va remarcar. Durant els últims dies, Zelenski ha desplegat una veritable marató telefònica per convèncer els caps d’Estat europeus de la necessitat d’aprovar la seva candidatura, una decisió que ha de ser adoptada per unanimitat per tots els integrants del Consell Europeu. Mentrestant, sobre el terreny, els combats continuaven creixent a Lissitxansk i Severodonetsk, les dues últimes grans ciutats de la província de Lugansk en mans del Govern de Kíiv. Segons el governador provincial, Serhí Haidai, les forces ucraïneses mantenen les posicions a la segona localitat, ocupada majoritàriament per les tropes russes, mentre que els bombardejos a la primera localitat són constants i impossibiliten qualsevol indici de vida normal. «Lissitxansk està sota el constant foc d’artilleria i els atacs aeris», ha informat. Zelenski ha denunciat que les forces russes volen convertir tot el Donbass en un Mariúpol. «Volen destruir tot el Donbass, pas a pas; totalment, Lissitxansk, Sloviansk, Kramatorsk» ha clamat.