La medalla de l’últim premi <strong>Nobel de la pau, Dmitri Muràtov,</strong> va ser venuda aquest dilluns a Nova York en una subhasta i va recaptar la quantitat rècord de 103,5 milions de dòlars (98,3 milions d’euros), que aniran íntegrament destinats a l’Unicef per ajudar els infants ucraïnesos.

La licitació, que va ser conduïda per la casa Heritage de subhastes, va durar 20 minuts, en què el preu de la medalla va pujar de 787.000 dòlars fins als 15 milions, quan de sobte un comprador anònim va comunicar per telèfon que en pagava 103,5 milions de dòlars, cosa que va posar fi a la venda. Tot i que altres medalles guanyades per premis Nobel han sigut venudes o subhastades en el passat, mai cap havia arribat a ni tan sols la desena part d’aquesta quantitat, i de fet la medalla més cara s’havia venut per 4,76 milions de dòlars el 2014. La casa Heritage va renunciar a cobrar les taxes que hi acostuma a haver en les subhastes, per això l’import complet anirà destinat a l’Unicef.

Muràtov, fundador i director de l’últim diari dissident rus ‘Nóvaia Gazeta’ –avui tancat– va ser convidat per Heritage a la licitació en un acte on va ser victorejat pràcticament com una estrella de rock, amb continus «uau» del públic, però ell –que es va expressar en tot moment en rus– va dir que per a ell «no es tractava de cap festa», sinó que volia parlar «de la solidaritat humana i les dificultats». Va recordar que dels 16 milions de refugiats ucraïnesos, un 40% són nens, o que dos terços dels infants ucraïnesos han hagut de deixar casa seva, una cosa que segons ell mai passat succeït en un conflicte en tan poc temps. Va posar com a exemple un nen ucraïnès que es va trobar a Rússia i que li va demanar diners «per poder recarregar el telèfon amb què trucar a la seva mare a Ucraïna», i va demanar a l’audiència que es posessin per un moment al seu lloc. «Han matat el seu passat i ara volen destruir el seu futur».