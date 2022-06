El passat 24 de maig un jove armat va obrir foc en una escola de primària a Uvalde, a Texas, i va perpetrar una massacre que va acabar amb la vida de 19 nens i dos adults. Aquest dimarts, el cap del Departament de Seguretat Pública de l’Estat ha denunciat que la resposta de la policia va ser «un fracàs abjecte».

Gairebé un mes després de l’enèsima matança que va commocionar els Estats Units, Steven C. McCraw ha desglossat minut a minut la tragèdia, exposant noves informacions fins ara desconegudes. Segons ha assegurat, els agents policials desplegats als voltants de l’escola van esperar durant més d’una hora a entrar per detenir o abatre el segrestador. Aquesta espera es va produir perquè estaven pendents d’una clau per poder entrar a la classe on l’autor de l’atac tenia segrestats els menors. Tanmateix, no van comprovar abans que aparentment la porta ja estava oberta.

El relat defensat pel màxim responsable del Departament de Seguretat Pública de Texas davant un comitè especial del Senat apunta que aquesta espera agònica dels agents es va anar postergant fins i tot malgrat que periòdicament sonaven més trets de l’atacant i més trucades al 911 per part dels alumnes segrestats. Així, va acusar el cap de la policia del districte escolar d’haver comès un error rere un altre.