Els periodistes Maria Ressa i Dmitri Muratov són els guanyadors del premi Nobel de la pau del 2021. Un total de 329 candidats, dels quals 234 són persones i 95 organitzacions, estaven proposats per rebre el més prestigiós guardó de les iniciatives pacífiques, el premi Nobel de la pau 2021. Malgrat que les identitats dels integrants d’aquesta llista es mantenen sota secret durant els pròxims 50 anys després de la seva nominació, és habitual que transcendeixin alguns dels noms dels personatges amb més probabilitats així com els menys esperats. Segons les filtracions, en aquesta llista hi havia figures com ara l’OMS, Donald Trump, Greta Thunberg, Aleksei Navalni i el moviment Black Lives Matter.

En la il·lustre llista també hi havia noms més polèmics. Des de l’expresident nord-americà Donald Trump i el seu gendre, Jared Kushner, al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu o el príncep hereu dels Emirats, Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Les seves nominacions responen a la varietat dels perfils que formen el Comitè del Nobel noruec encarregat d’escollir els participants. Malgrat el polèmic de les seves candidatures, se’ls atribueix rols destacats en l’avenç de la pau a l’Orient Mitjà, bregant per l’acostament entre Israel i els països àrabs.