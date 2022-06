El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha reunit amb l’actor nord-americà Ben Stiller, que ha visitat Ucraïna en qualitat d’ambaixador de bona voluntat de l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR).

«Ets el meu heroi, és molt gran el que estàs fent», va dir l’actor, director i guionista al president ucraïnès en el moment de saludar-lo aquest dilluns a Kíiv.

El protagonista de ‘Zoolander’ es va mostrar impressionat per la manera com Zelenski ha aconseguit dirigir el país i els seus ciutadans, cosa que resulta «inspiradora», i li va recordar el seu passat com a actor de comèdia, una cosa que comparteixen tots dos.

Zelenski li va dir que també «era un honor per a ell» conèixer-lo i donar-li la benvinguda a Ucraïna, i li va assegurar que coneixia tota la seva trajectòria a Hollywood.

Stiller i la representant d’ACNUR a Ucraïna, Karolina Lindholm Billing, van visitar l’oficina del president després de fer un recorregut per alguns dels assentaments que van ser ocupats pels russos a la regió de Kíiv.

Van visitar, en particular, les zones residencials en ruïnes d’Irpín, on van parlar amb les persones que van sobreviure a l’ocupació, va informar la pàgina web del mandatari ucraïnès.

«Una cosa és veure aquesta destrucció a la televisió o a les xarxes socials. Una altra cosa és veure-ho tot amb els teus propis ulls. Això és molt més impactant», li va dir Ben Stiller a Zelenski.

«El que vas veure a Irpín és definitivament espantós. Però és encara pitjor imaginar el que està passant als assentaments que encara estan sota ocupació temporal a l’est», li va respondre Zelenski.

El mandatari i l’ambaixador de bona voluntat d’ACNUR van parlar sobre les necessitats de les persones desplaçades temporalment a Ucraïna, així com les que s’han ubicat a Polònia, que Ben Stiller va visitar el dia anterior.

Zelenski i la delegació d’ACNUR també van tractar formes d’una cooperació més estreta de les autoritats ucraïneses amb l’organisme internacional.