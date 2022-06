Els resultats finals de les eleccions de dimarts a Israel, publicats avui, confirmen el bloqueig polític del país i no donen majoria per formar govern ni al primer ministre, Benjamin Netanyahu, ni al bloc opositor. Netanyahu i els seus socis quedarien amb 52 escons; el bloc anti-Netanyahu, amb 57; i el dretà Yamina, amb 7, i l’islamista Raam, amb 4, emergeixen com les claus del Govern.

Tretze partits formaran el fragmentat Parlament israelià (Knéset) del qual hauria de sortir el nou Executiu per evitar unes cinquenes eleccions. El Comitè Electoral presentarà oficialment dimecres els resultats al president israelià, Reuvén Rivlin, que cridarà a consultes les formacions i, després d’aquestes, entregarà a un candidat el mandat per formar Executiu. Aquest tindrà 28 dies per aconseguir-ho amb 14 d’addicionals autoritzats pel president. En cas de no establir-ho, Rivlin podrà elegir un segon candidat que comptarà amb similars terminis. Resultats de les eleccions del 23 de març Likud: 30 escons

Yesh Atid (Hi ha Futur): 17

SHAS (ultraortodox sefardita): 9

Blau i Blanc: 8

Israel Nostra Llar: 7

Judaisme Unit de la Torà (ultraortodox asquenazita): 7

Yamina: 7

Partit Laborista: 7

Llista Unida àrab: 6

Nova Esperança: 6

Partit Sionista Religiós: 6

Meretz: 6

Raam: 4.