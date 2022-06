Els exèrcits del Marroc i dels Estats Units celebren a partir d’avui dilluns i fins al 30 de juny les maniobres militars African Lion 22, les més grans del continent, amb exercicis en diferents llocs del país i a prop del Sàhara Occidental. Prop de 7.500 efectius del Marroc, els EUA i diversos països aliats participaran en aquestes maniobres, que es desenvoluparan en part també a Tunísia, el Senegal i Ghana, i en les quals no participarà Espanya.

Al Marroc, els exercicis es faran a les àrees d’entrenament a Kenitra (nord) i al sud del país a Agadir, Tan Tan, Tarudant i Greir Labouhi –una localitat situada per sobre de la frontera amb el Sàhara Occidental–, on s’organitzen per segon any consecutiu aquestes maniobres.

L’elecció de les àrees d’entrenament va aixecar molta expectació en l’anterior edició de l’African Lion 2 per la incertesa fins a l’últim moment sobre si inclourien per primera vegada el territori del Sàhara, ja que les maniobres es van produir uns mesos després de l’anunci, el desembre del 2020, del llavors president nord-americà, Donald Trump, de reconèixer la sobirania marroquina sobre l’excolònia espanyola.

L’Exèrcit dels EUA va anunciar llavors que els exercicis desenvoluparien a Greir Labouhi, situada a uns cinquanta quilòmetres a l’oest dels campaments de Tinduf (en territori algerià), controlat pel Front Polisario.

El Comando Central de les Forces Armades dels EUA per a l’Àfrica (AFRICOM) va explicar que l’actual edició de l’African Lion22 inclourà maniobres interexèrcits en diferents àmbits operatius terrestres, aeris, marítims, junt amb altres operacions de descontaminació dels riscos nuclear, radiològic, biològic i químic.

Les maniobres African Lionconstitueixen, segons els experts, una mostra de la força de la cooperació militar entre els Estats Units i el Marroc, país que va aprovar en els últims anys un full de ruta per modernitzar els equips del seu Exèrcit, amb França i els Estats Units com a principals subministradors.