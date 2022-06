Colòmbia escull aquest diumenge el seu nou president enmig d'estremiments. D’una banda, la molt disputada baralla de Gustavo Petro i Rodolfo Hernández pel vot de 39 milions de ciutadans. Els sondejos han augurat un escrutini tens i un guanyador de la contesa per un escàs marge. L’altra singularitat d’aquesta contesa és que tant Petro, de partit d'esquerra Pacte Històric, com el seu oponent, no provenen dels partits tradicionals. Com mai abans, l’elit històrica és tot just espectadora d’un desenllaç que mostra fins a quin punt està canviant Colòmbia des de la finalització del conflicte armat, el 2016, i els esclats socials contra el Govern de dretes d’Iván Duque, el 2019 i el 2021.

