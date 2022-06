La Policia Federal del Brasil va anunciar aquest divendres que han identificat les restes del periodista britànic Dom Phillips, que va desaparèixer el 5 de juny a l’Amazònia en companyia de l’expert brasiler Bruno Pereira. Un pescador furtiu havia confessat el crim.

La prova pericial es va practicar sobre el «material» trobat en una remota zona de la selva amazònica on un dels sospitosos de la seva mort va dir haver enterrat Phillips, al costat del cos de Pereira. «La confirmació es va fer amb base a l’examen d’odontologia forense combinat amb antropologia forense», va indicar l’autoritat en un comunicat.

La policia va afegir que treballa per establir la «completa identificació» del material trobat a la zona, on es creu que també hi havia enterrat el cos de Pereira, un reconegut expert brasiler en pobles indígenes.

Les restes de Phillips, de 57 anys i col·laborador del diari ‘The Guardian’, estaven en una àrea assenyalada pel pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conegut com a ‘Pelado’, que dimarts va confessar haver enterrat els cossos selva endins, a prop de la ciutat d’Atalaia do Norte.

L’endemà, ‘Pelado’, un dels dos sospitosos capturats pel crim, va portar les autoritats fins al lloc on els va sepultar.

Desapareguts des del 5 de juny

La policia va trobar allà les restes humanes i les va traslladar amb avió a Brasília dijous, on aquest divendres segueixen sota anàlisi, «per establir les causes de les morts, així com per indicar la dinàmica del crim i l’ocultació dels cossos», va afegir l’autoritat.

Phillips i Pereira, de 41 anys, eren a l’Amazònia com a part de la preparació d’un llibre sobre la conservació del medi ambient.

Van ser vistos per última vegada el 5 de juny, quan es dirigien amb barco a Atalaia do Norte, a la vall de Javarí, una zona coneguda per la seva perillositat i on hi ha activitats il·lícites, com tràfic de drogues i pesca i mineria il·legals.