El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha visitat aquest divendres Kíiv per reunir-se amb el president ucraïnès, Volodimír Zelenski, en el seu segon viatge a Ucraïna des que Rússia va iniciar la guerra el 24 de febrer passat.

El cap de Govern britànic, que no havia anunciat la seva visita amb temps, va cancel·lar a última hora un discurs que tenia programat oferir aquesta tarda davant empresaris al nord d’Anglaterra per dirigir-se a la capital ucraïnesa. La seva visita llampec arriba just després que aquest mateix divendres Brussel·les hagi accelerat el procés perquè es concedeixi al país en plena invasió l’estatus de candidat a entrar a la Unió Europea (UE).

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 de junio de 2022

El mandatari britànic va oferir a Zelenski durant la seva reunió posar en marxa una «operació d’entrenament» per a les tropes ucraïneses «amb el potencial d’entrenar fins a 10.000 soldats cada 120 dies», va detallar en un comunicat Downing Street, el seu despatx oficial a Londres.

El programa que proposa el Regne Unit «podria canviar de manera fonamental l’equació de la guerra, assegurant que les Forces Armades d’Ucraïna tenen la resiliència que necessiten per sortir victorioses», va afegir l’oficina de Johnson. Londres ja havia contribuït des del 2015 a formar prop de 22.000 soldats ucraïnesos.

Johnson va visitar Kíiv per última vegada el 9 d’abril passat per demostrar, mitjançant la promesa d’enviar armament, el suport de Londres al govern de Zelenski, que resisteix des de fa quatre mesos l’avenç militar de les tropes russes sobre el seu país en una operació centrada ara a conquerir el Donbass, a l’est.

La seva visita a Ucraïna també coincideix amb la polèmica aprovació del seu govern de l’extradició als Estats Units de <strong>Julian Assange</strong>, activista i fundador de Wikileaks, on s’enfronta a una sentència de fins a 175 anys de presó per revelar al món els abusos militars comesos per Washington.