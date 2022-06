El president francès, Emmanuel Macron, ha parlat aquest dijous de «crims de guerra» després de comprovar la destrucció a la ciutat d’Irpin, al nord de Kíiv, en què va tenir lloc una batalla al començament de la guerra d’Ucraïna, fins que les tropes russes van ser expulsades de la regió. Macron, en declaracions a diversos mitjans francesos, ha dit que havia vist «les traces, els estigmes de la barbàrie» a Irpin, «un lloc que ha sigut destruït».

El president francès ha recordat que l’Exèrcit rus en aquesta guerra ha ocupat també «altres ciutats en què s’han perpetrat massacres. Hem vist les primeres traces del que són crims de guerra». Ha posat l’accent en què el seu país ja està cooperant amb Ucraïna, amb l’enviament de gendarmes, forenses i experts «perquè es puguin jutjar els crims de guerra».

El president francès havia arribat a primera hora del matí a Kíiv en un tren en què també anaven el canceller alemany, Olaf Scholz, i el primer ministre italià, Mario Draghi. Poc després, en un altre tren ha arribat el president romanès, Klaud Iohannis.

Els mandataris van mantenir durant aquest viatge una reunió de prop dues hores abans de tornar als seus camarots a descansar, informa l’agència italiana ANSA. La reunió, segons expliquen, es va produir a la zona del tren on es troba Macron durant un moment del viatge que ha durat unes 10 hores des de la frontera polonesa fins a Kíiv.

Els mitjans italians han destacat les fortes mesures de seguretat al tren i expliquen que a la seva arribada un dispositiu de prop 300 membres de l’Exèrcit ucraïnès s’ocupen de vigilar els moviments de les delegacions.

Suport europeu

A Kíiv, els tres celebraran una trobada amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb què es pretén enviar un senyal de suport europeu a Ucraïna, després de la invasió que pateix per part de Rússia des del 24 de febrer.

Scholz va dir recentment que no visitaria Kíiv «simplement per fer-se una foto» amb Zelenski, sinó quan hi hagués motius consistents per fer-ho.