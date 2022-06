«On és el futur». La pregunta que el Toxicómano callejero va estampar en un dels grafitis que poblen Bogotà recupera vigència a Colòmbia a escassos dies de la molt ajustada segona volta electoral entre Gustavo Petro i Rodolfo Hernández. Cada intervenció d’aquest artista de 39 anys, del que amb prou feines es coneix el nom, Andrés, i que ha fet de les seves intervencions un mode de vida («Pinto, després existeixo», es llegeix en una paret de la ciutat) no només és un signe dels temps sinó una manera d’entendre la bretxa generacional que s’expressarà amb contundència a les urnes.

Segons els últims sondejos, Petro, el candidat de la coalició d’esquerres Pacte Històric, arribaria al 47,2% dels vots, contra el 46,5% del ‘viejito de Tiktok’, com se sol anomenar l’empresari de la construcció que es vanta d’haver acumulat en mig segle uns 100 milions de dòlars. Ningú s’atreveix a augurar un resultat, entre altres raons perquè el vot en blanc (un 5,4%) és molt més alt que la diferència entre els dos aspirants a ocupar el palau Nariño. Del que hi ha menys dubtes és per qui es votarà majoritàriament en funció de les franges d’edat. Els joves prefereixen Petro i, a mesura que avança l’edat dels votants, creix el favoritisme pel Trump colombià.

El portal de notícies La Silla Vacía va fer una mitjana de totes les últimes enquestes i les dades sembla que són concloents. Un 68,45% dels colombians entre 18 i 24 anys, els que van sortir massivament als carrers durant l’esclat social de l’any passat, optarien pel Pacte Històric, contra un 30,6% que s’inclinarien pel seu rival. El 60,9% dels joves entre 25 i 34 anys ho farien per Petro i un 36,5% per Hernández, que és al seu torn preferit pel 59,8% dels electors que es troben entre els 45 i 54 anys. En aquest segment, l’exguerriller de l’M-19 i exalcalde de Bogotà capta el 36,5% de la intenció de vot. Un 58,7% dels més grans de 55 anys donarien el seu sufragi a l’exalcalde de Bucaramanga.

L’analista Juliana Uribe Villegas considera que si les noves generacions trenquen el tradicional absentisme i acudeixen en números importants a les urnes estan cridades a respondre a la seva manera al grafiti del Toxicómano callejero tenint com mai abans «una veu més clara de cara al seu propi futur».

Altres línies divisòries

L’edat no és l’únic factor que determinarà les adhesions i rebutjos en aquests comicis. Els colombians que el 2016 van votar en contra de l’acord de pau llaurat treballosament pel president Juan Manuel Santos amb les FARC dirien també «no» a Petro. En termes geogràfics, diversos centres demoscòpics projecten una intenció de vot per al ‘ingeniero’ que oscil·laria entre el 58% i 65% a la regió centreoriental (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca i Casanare), mentre que Petro s’imposaria a la capital, el Carib i el Pacífic.

Me dirijo a ustedes para que votemos este 19 de junio por el verdadero cambio, sin miedo y con esperanza. Llegó el momento de hacer historia, tu país te necesita.



¡Cuento contigo! comparte con tus amigos y amigas. pic.twitter.com/hGi6LCp69Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) 12 de junio de 2022

L’estrat socioeconòmic també reflecteix la polarització. Gran part dels sectors més acomodats escollirien Hernández. Hi ha també altres determinants. Durant la primera volta, en què va obtenir el 28% de les adhesions, el magnat va trobar un suport gens menyspreable entre les colombianes. Però les seves relliscades l’han traït. No només perquè pot ser que confongués Adolf Hitler amb Albert Einstein o es va vantar que «es netejarà el cul amb la llei», sinó perquè les seves opinions sobre el lloc de les dones estan molt allunyades dels canvis culturals que ha experimentat el país.

El masclisme d’Hernández

Per això, quan va dir a Caracol Radio que seria «ideal» que elles «es dediquessin a la criança dels fills», moltes ciutadanes van decidir girar-li l’esquena. Per atenuar les sospites d’homofòbia, el magnat va transmetre a la comunitat LGTBIQ+ «tranquil·litat», a l’afirmar que el seu Govern serà un paladí de la tolerància. El seu gest d’obertura va ser breu. Poques hores abans, s’havia mostrat tal com vol ser vist per molts electors. En un recent vídeo es va deixar filmar a la seva finca, al caire de la piscina, sense camisa i amb una cadena daurada penjant al voltant del coll, juntament amb dos models i la música de fons de ‘Disco Infierno’, de 50 Cent. «El Hugh Hefner de Santander, el sugar daddy que conquereix models portant-les a conèixer el mar», va comentar l’escriptor i periodista Daniel Samper Ospina.

Petro, que porta com a vicepresidenta Francia Márquez, una activista i advocada afrocolombiana amb predicament entre els joves, va decidir aprofitar aquestes relliscades i remarcar qüestions relacionades amb la paritat de gènere.

Si el ‘viejito de Tiktok’ reté el seu percentatge de la primera volta i hi suma bona part de la dreta tradicional que va votar Federico Gutiérrez (24%) i el predicador evangèlic John Milton Rodríguez (2%) es trobaria en millors condicions de vèncer Petro. Però podria succeir el contrari. Els contrincants, cada un a la seva manera aliens a les elits que van governar el país, posaran diumenge a prova la lògica matemàtica.