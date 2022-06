Els Estats Units ja no exigeixen prova d’antígens negativa de covid un dia abans d’entrar al país com a turistes internacionals fins i tot vacunats. La mesura ha expirat avui després d’uns quants mesos de vigència. Aquesta llei va ser instaurada pel president nord-americà Donald Trump el 2020 i mantinguda pel seu successor, Joe Biden. Tant les empreses turístiques com les companyies aèries han celebrat l’eliminació de la mesura.

La majoria dels països que han aixecat les restriccions han experimentat un efecte directe sobre el turisme, que s’ha reactivat amb empenta. El Centre de Control de Malalties ha declarat que la normativa no era necessària. Avaluarà cada tres mesos si és necessari reimplantar la mesura en cas que una altra variant faci saltar les alarmes.