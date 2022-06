Senadors del Partit Republicà i el Partit Demòcrata podrien presentar de manera imminent una proposta conjunta de projecte de llei per incrementar, tot i que sigui mínimament, el control de les armes als Estats Units, segons fonts citades per la cadena CNN.

L’acord inclouria una sèrie de principis, sense un text formal tancat encara, per la qual cosa la iniciativa tindria una llarga trajectòria legislativa. Tot i així, suposaria un gran avanç atesa la divisió que suscita la qüestió malgrat els recents atacs com el de l’escola d’Uvalde, a Texas, en què un jove va matar 19 criatures i 2 professores.

L’objectiu és aconseguir la firma de 10 senadors republicans abans de la presentació de l’acord com a prova que poden superar el mecanisme del filibusterisme. A més, ara mateix el Senat està repartit entre 50 senadors republicans i 50 demòcrates.

L’acord inclouria finançar la implantació de lleis de «bandera vermella» d’àmbit estatal –que permeten a la policia o a familiars limitar el dret a la tinença d’armes a través d’un jutge–, una ampliació dels serveis de salut mental, permetre la consulta d’antecedents per als menors de 21 anys i finançament de mesures de seguretat a les escoles. A més podria incloure canvis en el sistema de comprovació d’antecedents per evitar que s’esquivin aquests controls mitjançant la utilització de testaferros per a l’adquisició d’armes.

No inclou les mesures de Biden

Tanmateix, no inclourà mesures clau que defensa el president Joe Biden i els grups pro control d’armes com prohibir la venda de fusells d’assalt o apujar l’edat mínima per comprar armes semiautomàtiques dels 18 als 21 anys.

Els principals responsables d’aquesta proposta són els senadors demòcrates Chris Murphy i Kyrsten Sinema i els republicans John Cornyn i Thom Tillis.

Els demòcrates han intentat impulsar lleis de control d’armes els últims anys, en particular des que un atacant matés 27 persones –20 nens d’entre 6 i 7 anys– a l’escola Sandy Hook de Newtown, a Connecticut, el 2012, però els republicans i el sector més conservador del Partit Demòcrata han bloquejat sempre aquesta mena d’iniciatives.