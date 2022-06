El president rus, Vladímir Putin, va commemorar dijous el 350è aniversari del naixement de Pere el Gran, l’emperador que va obrir «la finestra a Occident», que ara s’està tancant a causa de la campanya militar russa a Ucraïna. «Que nosaltres hàgim de defensar-nos, lluitar, és una cosa evident. Gairebé res ha canviat. Sembla que Pere I va combatre contra Suècia i va arrabassar alguna cosa a algú. ¡No va arrabassar res! ¡Ho va recuperar!», va dir Putin després d’inaugurar una exposició dedicada a l’emperador que va governar Rússia durant 43 anys (1682-1725). En clara al·lusió a l’«operació militar especial» russa a Ucraïna, Putin va assegurar: «Pel que sembla, a nosaltres també ens ha tocat recuperar i consolidar».

L’expressió «la finestra a Europa» la va popularitzar el gran poeta rus Aleksandr Puixkin en el seu relat poètic El genet de bronze (1833), dedicat a l’estàtua eqüestre de Pere I, que va fundar Sant Petersburg (1703).

Putin va recordar que llavors els països occidentals tampoc van reconèixer com a territori rus les àrees banyades pel Bàltic, on es troba Sant Petersburg, i les terres entorn del llac Làdoga. «Tots els van reconèixer (aquests territoris) com a suecs. Des de temps immemorial (...) hi vivien els eslaus», va recalcar. A més, va al·ludir a la importància de reforçar la sobirania política, militar, econòmica i tecnològica, i també la consolidació social entorn de la història, cultura i llengua russes, altrament «tot es desintegrarà».

«¿Com aconseguir la seguretat exterior sense la sobirania tecnològica? És impossible. Mai haurien aparegut les armes hipersòniques sense el potencial de la nostra ciència i indústria. Mai», va assenyalar.

També va remarcar que qualsevol país, poble o ètnia que aspiri a ser unes de les potències líders al món «ha de garantir la seva sobirania». «El país o és sobirà o és una colònia (...), si un país o grup de països no està en condicions de prendre decisions sobiranes, llavors ja és en certa mesura una colònia. Una colònia no té possibilitats de sobreviure enmig d’una lluita geopolítica tan dura», va assegurar.