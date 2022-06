Sis membres de la delegació haitiana per a les Olimpíades Especials estan desapareguts, segons ha informat la CNN després d’un informe de l’oficina del xèrif del comtat d’Osceola. Antione Mithon, Nicholson Fontilus, Peter Berlus, Anderson Petit-Frere, Steevenson Jacquet i Oriol Jean, d’entre 18 i 32 anys, eren als Estats Units per participar en una competició futbolística. El grup participava en partits de les Olimpíades Especials 2022 que es disputaven a Orlando. El partits van començar diumenge passat i continuaran fins al 12 de juny.

«Els individus són tots adults: cinc no són atletes de les Olimpíades Especials i un és un adult amb discapacitat intelecutal», ha informat l’organització de l’esdeveniment esportiu a la CNN. «El seu benestar és la nostra principal preocupació. Les autoritats locals han assegurat que no hi ha indicis que facin creure que la salut i la seguretat de qualsevol d’ells estiguin en risc. Els hem declarat com a desapareguts per poder augmentar l’abast i l’efectivitat de les activitats que despleguen les forces de la llei».

Els sis homes van desaparèixer a Kissimmee, al sud d’Orlando, i no se’ls ha vist des de les 14.30 hores de dilluns passat, segons l’informe de l’oficina del xèrif. Tots ells havien entregat les claus de les habitacions on s’allotjaven i van deixar allà els equipatges i les pertinences.