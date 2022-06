El primer ministre britànic, Boris Johnson, va dir aquest dimecres que «absolutament res ni ningú» li impedirà continuar exercint la seva feina després d’haver superat aquesta setmana una moció de censura dins del seu propi grup parlamentari conservador que ha debilitat la seva posició com a líder.

Johnson ha comparegut avui davant la Cambra dels Comuns (baixa) en la sessió setmanal de preguntes al primer ministre, per primera vegada des que dilluns obtingués una victòria en la moció de censura interna amb el suport de 211 parlamentaris ‘tories’ davant 148 que van votar en contra seu, un resultat que l’ha col·locat en una delicada posició.

Al mig d’una acalorada atmosfera al Parlament, Johnson va afrontar aquest dimecres dures crítiques de membres de l’oposició que, com la diputada laborista Angela Eagle, van destacar que aquesta votació «ha demostrat com d’odiat és el primer ministre i això només dins del seu propi partit». «La seva administració està massa distreta per les divisions internes per gestionar els desafiaments que afrontem. ¿Pot el primer ministre explicar, si 148 diputats del seu partit no confien en ell, com dimonis ho hauria de fer aquest país?», va dir.

Obligacions cap als britànics

Com a resposta, Johnson va assegurar que «absolutament res ni ningú» impedirà al seu Govern complir les seves obligacions cap als britànics i va remarcar que ell continuarà fent la seva feina.

Durant la seva intervenció, el líder ‘tory’ va prometre que hi haurà noves mesures a fi d’impulsar la compra de vivenda al país, a l’assenyalar que el Govern planeja «expandir la propietat de vivenda per a milions de ciutadans» i retallarà «els costos dels negocis».

Johnson també afronta una investigació parlamentària amb què s’espera aclarir si va mentir als comuns durant l’escàndol conegut com a ‘Partygate’, sobre les festes il·legals organitzades en oficines públiques durant la pandèmia, que podria amenaçar el seu càrrec si es determina que així va ser.

El 23 de juny se celebraran a més dues eleccions parcials a Anglaterra –a les circumscripcions de Wakefield, que els conservadors van guanyar el 2019 contra els pronòstics, i a Tiverton i Honiton, tradicionalment ‘tory’–, i els resultats serviran per mesurar els suports al partit per part de l’electorat.