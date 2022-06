El Govern polonès prepara una llei que atorgarà als directors de centres educatius públics la facultat de castigar la mala conducta o desmotivació dels estudiants i fins i tot de demanar el seu ingrés en un correccional. El projecte de llei de rehabilitació de menors va ser aprovat fa un mes amb l’única oposició del grup parlamentari d’Esquerra Unida i, segons informa aquest dimarts la premsa polonesa, el text acaba de ser revisat pel Comitè Parlamentari de Justícia i Drets Humans.

Aquesta polèmica succeeix a una altra de recent referida a una nova ordenança que amplia la recollida de dades mèdiques de dones embarassades per considerar que condueix a la creació de «registres d’embarassos» per detectar possibles avortaments il·legals.

Les 900 pàgines de la llei d’educació contenen «orientacions» sobre el que es pot considerar mala conducta o falta de motivació dels estudiants i deixa a les mans dels directors de les escoles la decisió d’imposar càstigs als estudiants.

Aquests càstigs poden anar des de «fregar els passadissos i netejar els patis» sota la supervisió d’un agent judicial fins a l’ingrés del menor en un centre correccional.

Evitar els tribunals de menors

En l’esborrany del text, elaborat pel ministre polonès de Justícia, Zbigniew Ziobro, s’addueix que amb aquesta llei «s’evitarà portar molts casos als tribunals de menors i de família» i es pot llegir que «l’objectiu és introduir mesures de rehabilitació social eficaces i proporcionals al grau de desmoralització dels menors».

«No sempre fa falta implicar-hi la policia o la maquinària judicial», va explicar el viceministre de Justícia polonès, Michal Wos, fa poc al Parlament. Diverses organitzacions estudiantils i educatives, com l’Associació Polonesa d’Estatuts Estudiantils, han mostrat la seva oposició a aquesta llei.

Łukasz Korzeniowski, president d’aquesta associació, va explicar, en una entrevista publicada aquest dimarts en un diari polonès, que «els directors, com a persones sense educació legal, no tenen prou competències per administrar justícia».

«Servei de la neteja»

Per la seva part, l’advocat de la Fundació de Hèlsinki per als Drets Humans Marcin Wolny va assenyalar en declaracions a la premsa que la llei planteja el perill que «els directors [de centres educatius] arribin a humiliar els estudiants i fins i tot a «utilitzar-los com a servei de neteja» a les escoles.

La llei preveu també que els joves considerats culpables d’alguna falta tindran l’obligació de disculpar-se en públic davant la part ofesa, participar en activitats correctives i acceptar la supervisió dels seus pares, que seran responsables del compliment d’aquestes condicions.

Segons l’Oficina Estadística Nacional polonesa (GUS), cada vegada més famílies decideixen recórrer a l’educació privada a Polònia i, per exemple, a Varsòvia hi ha un 37% més d’estudiants en centres privats que fa cinc anys.

El ministre polonès d’Educació, Przemislaw Czarnek, que ocupa aquest càrrec des del 2020, va proposar l’any passat una llei per permetre als superintendents d’Educació elegits pel Govern la contractació i l’acomiadament de professors, així com impedir a organitzacions no governamentals fer activitats a les escoles per «protegir els nens de la corrupció moral».

La llei va ser posposada temporalment pel president polonès, Andrzej Duda, que manté la facultat de firmar-la i fer-la entrar en vigor en qualsevol moment.