Boris Johnson coneix les llengües clàssiques i sap bé el que és una ‘victòria pírrica’. Per molt que celebrés dilluns a la nit haver superat la moció de censura interna, el resultat ( «extremament bo, positiu, concloent, decisiu», segons ell) va posar en evidència la força dels derrotats i la debilitat del primer ministre. Johnson no està fora de perill, més aviat ha quedat ferit irremeiablement.

Els rebels no es rendeixen, ni perden l’esperança de forçar la seva marxa en qüestió de setmanes o de mesos. «Faré una predicció. Tindrem un nou primer ministre i un nou líder conservador en la conferència del Partit aquest any», es va aventurar a apostar un dels insurrectes, el diputat Andrew Bridge. El seu pronòstic coincideix amb el de Jon Tonge, professor de política britànica a la Universitat de Liverpool. «Em sorprendria si fos primer ministre a la tardor», va declarar al diari ‘The Guardian’. «Li donaria sis mesos. Prudent, Tonge no va voler agafar-se els dits coneixent la trajectòria del personatge. «Si algú pot aguantar és Johnson. És el gran escapista polític entre els escapistes polítics».

Girar full

Aquest dimarts, Johnson va convocar el consell de ministres, com és habitual. Va deixar entrar les càmeres a l’inici de la reunió, que va començar «donant les gràcies a tots per la bona feina de dilluns». El resultat de la votació «ens permet girar full, deixar enrere això del que els nostres oponents volen parlar i poder així parlar de les coses que la gent vol».

«Girar full», va ser la frase del dia. La repetia per televisions i ràdios el ministre de Justícia i vice primer ministre, Dominic Raab, igual com la titular d’Exteriors, Liz Truss, per a qui «ha arribat el moment de continuar endavant centrant-nos en el que la gent vol de nosaltres, vivenda, cura dels nens i que abaixem els impostos».

La majoria dels ministres tanquen de moment files entorn del líder. No hi ha indicis de renúncies o dissidència per forçar la seva marxa. Una remodelació del Gabinet estaria en els plans immediats de Johnson per, segons els seus aliats, fer una ‘purga’ i deslliurar-se dels que no han mostrat pou lleialtat. Una de les que correria perill és la ministra d’Interior, Priti Patel, una de les figures més polèmiques del govern, que sembla haver-se distanciat del primer ministre.

El Protocol d’Irlanda del Nord

La delicada situació domèstica del lideratge de Johnson preocupa més enllà de les fronteres britàniques. Amb el contenciós del Protocol d’Irlanda del Nord per solucionar creix el temor que miri d’endurir la seva postura per reforçar la seva posició en els ‘tories’. «Si el primer ministre o el govern britànic decideix que per mantenir el recolzament en el Partit ha d’adoptar una línia més dura amb el Brexit, o amb el Protocol per a Irlanda del Nord, llavors òbviament aquestes divisions en el Partit Conservador i en el govern britànic tindran un impacte a Irlanda», va declarar el ministre d’Afers Exteriors irlandès, Simon Coveney. «I és clar estem preocupats». De moment el projecte de llei per abandonar parts del protocol ha sigut ajornat. La legislació havia de presentar-se aquest dimecres, però pel que sembla el polèmic text encara no està a punt.

El problema del Brexit i el Protocol és només un dels fronts oberts que ha d’encarar Johnson. L’impacte més immediat en la seva esquerdada autoritat li pot provocar una doble derrota el pròxim 23 de juny en les eleccions parcials per renovar dos escons en joc a mans fins ara dels conservadors. Un és Wakefield, en l’anomenat «mur vermell», l’altre a Tiverton & Honiton, en una zona rural i conservadora des de sempre a Devon.

«Després d’aquestes eleccions hi haurà gent enganyada sobre les seves habilitats per guanyar eleccions que finalment s’adonarà en el caos en què ens trobem», ha declarat un diputat Tory. «Mai és massa tard per canviar les normes», va afegir. Les regles actuals impedeixen durant el període d’un any tornar a presentar una moció de censura interna contra el líder del partit. La possibilitat de canviar aquesta norma és un dels debats actualment a Westminster.