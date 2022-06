Els països que componen el grup Med5, Espanya, Itàlia, Grècia, Xipre i Malta, han demanat a la UE que garanteixi la «participació d’una massa crítica d’estats membres i països associats en la reubicació» de migrants, ja que consideren que és la forma efectiva que el mecanisme de solidaritat proposat per la presidència francesa serveixi per reduir la pressió que pateixen els països de primera línia.

Així ho han reclamat en una declaració conjunta acordada en la cimera que han celebrat aquest dissabte a Venècia (Itàlia), en què han participat el ministre de l’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, i els seus homòlegs d’Itàlia, Luciana Lamorgese; Grècia, Notis Mitarachi; Xipre, Nicos Nouris, i Malta, Byron Camilleri.

Aquesta reunió del grup denominat Med5 ha tingut per objectiu reforçar la posició comuna dels cinc països del Mediterrani en les negociacions de cara al futur Pacte Europeu sobre Migració i Asil, i cobra especial rellevància a menys d’una setmana de l’últim Consell JAI sota presidència francesa.

Pacte «raonable»

En la declaració, els països també han assenyalat que la resposta davant la guerra a Ucraïna «ha demostrat la unitat de la Unió Europea i la seva capacitat per expressar solidaritat amb Ucraïna i els estats membres que brinden protecció a milions de refugiats que fugen del conflicte», els que «ha establert nous estàndards que s’han de reflectir en la negociació en curs del pacte».

Per la seva banda, Grande-Marlaska ha qualificat la declaració d’«un assoliment i un bon resultat» i ha asseverat que l’objectiu és arribar a un «pacte migratori raonable i valuós». «La unitat del Med5 està resultant essencial perquè les nostres propostes hagin sigut tingudes en compte i ho continuïn sent. Hem consolidat un valuós actiu que hem de mantenir. Crec que ens trobem davant una oportunitat per continuar oferint la disposició d’aquest grup d’avançar en la millora de la política europea de migració i asil», ha afegit.

Rescats marítims

Així mateix, Grande-Marlaska ha insistit en la necessitat de consolidar la cooperació amb els països d’origen i trànsit i ha valorat molt especialment el fet que la presidència de torn de la UE hagi fet una proposta per al pacte de migració i asil que inclou mecanismes de reubicació dels migrants que arriben a la Unió Europea.

«Tenim una oportunitat per aconseguir un compromís polític dels nostres socis europeus per impulsar un mecanisme de solidaritat dissenyat, específicament, per respondre a la realitat que els nostres cinc països afrontem», ha dit també davant els seus homòlegs d’Itàlia, Xipre, Malta i Grècia.

Igualment, ha destacat que la proposta de la presidència francesa reconeix expressament la singularitat dels rescats realitzats pels països Med5, en aplicació del dret internacional marítim. «Suposa un primer pas per consolidar el principi que la Unió Europea ha d’assumir que la immigració per via marítima, la que exigeix rescatar persones al mar, ha de ser considerada com una responsabilitat compartida de la UE», ha indicat.

Altres reunions

Entre les dues sessions de treball en plenari dels cinc membres del Med5 ha tingut una reunió en què han participat, per videoconferència, el ministre de l’Interior de França, Gérald Darmanin, i, de forma presencial, el ministre de la República Txeca, Vít Rakušan. Aquesta trobada ha servit per consolidar les negociacions i el compromís del grup cap a un pacte a la UE, ja que França ostenta l’actual presidència de torn i la República Txeca ho farà d’aquí un mes.

La cimera de Venècia segueix les reunions ministerials entre els cinc països mediterranis l’any passat a Atenes i a Màlaga, i la del 2022 per videoconferència des de Roma.