El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que els Estats Units enviaran més sistemes de míssils avançats a Ucraïna per llançar atacs amb més precisió.

«He decidit que proporcionarem als ucraïnesos sistemes de míssils i municions més avançats que els permetran atacar objectius clau amb més precisió al camp de batalla», ha escrit Biden en una columna d’opinió publicada al diari The New York Times. Un funcionari del Govern va explicar que els Estats Units aportaran un sistema de míssils de llarg abast com a part d’un nou paquet de 700 milions de dòlars en armes.

No obstant, els EUA s’abstindran d’entregar a Ucraïna sistemes de llançament de coets de llarg abast (MLRS) capaços d’arribar al territori rus, malgrat que Kíiv ha demanat en reiterades ocasions aquest tipus d’armament. «No enviarem a Ucraïna sistemes de coets que puguin arribar a Rússia», va advertir Biden a principis de setmana. Una decisió per la qual l’oposició el va acusar de trair el país atacat per Rússia.

Segons la font, el nou enviament d’armament inclourà els denominats ‘high mobility artillery rocket systems’ (HIMARS), sistemes de coets d’artilleria d’alta mobilitat, que permetran atacs més precisos d’objectius des de més distància. En aquest sentit, el funcionari va precisar que aquest sistema s’utilitzarà contra els sistemes russos i que no es farà servir al territori rus.

En un article titulat El que els Estats Units faran i no faran a Ucraïna, Biden defensa una solució diplomàtica al conflicte, però adverteix que «cada negociació reflecteix els fets sobre el terreny». «Hem actuat ràpidament per enviar a Ucraïna una quantitat significativa d’armament i municions perquè pugui lluitar al camp de batalla i estar en la posició més forta possible en la taula de negociacions».

Armament avançat

El mandatari precisa que continuaran proporcionant a Ucraïna armament avançat, «inclosos míssils antitancs Javelin, míssils antiaeris Stinger, potents sistemes d’artilleria i coets de precisió, radars, vehicles aeris no tripulats, helicòpters Dc-17 i municions». En l’escrit, Biden també remarca que continuarà cooperant amb els seus socis i aliats per a la imposició de sancions a Rússia en represàlia per la seva invasió, que descriu com «les més dures mai imposades a una gran economia».

També assegura que abordarà la crisi alimentària agreujada per la invasió russa i que els Estats Units ajudaran els seus socis europeus i d’altres a «reduir la seva dependència dels combustibles fòssils russos i a accelerar» la transició cap a l’energia neta.

Biden insisteix en l’article que, malgrat que el seu país continuarà «reforçant el flanc est de l’OTAN amb forces i capacitats dels Estats Units i altres aliats», no busca una guerra entre Rússia i l’organització atlàntica, ni enderrocar el president rus, Vladímir Putin.

«Per molt que no estigui d’acord amb Putin i que consideri que les seves accions són un ultratge, els Estats Units no intentaran provocar el seu enderrocament a Moscou», escriu abans de remarcar que, si les tropes nord-americanes no són atacades, els Estats Units no s’involucraran directament en el conflicte. Així mateix, remarca que el seu país no està encoratjant ni permetent que Ucraïna ataqui més enllà de les seves fronteres i que tampoc no pressionarà Kíiv perquè faci concessions territorials.

També comenta que, malgrat la «retòrica ocasional» de Moscou sobre l’eventual ocupació d’armament nuclear, que qualifica de «perillosa i extremadament irresponsable», Washington no ha vist «indicis que Rússia tingui la intenció d’utilitzar armes nuclears a Ucraïna».