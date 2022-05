El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que s’abstindrà d’entregar a Ucraïna sistemes de llançament de coets de llarg abast (MLRS) capaços d’arribar al territori rus, malgrat que Kíiv ha demanat en reiterades ocasions aquest tipus d’armament. «No enviarem a Ucraïna sistemes de coets que puguin arribar a Rússia», ha advertit Biden.

Els mitjans de comunicació nord-americans havien informat que Washington preparava el subministrament de sistemes de llançament múltiple de coets de llarg abast a Kíiv, després de l’aprovació pel Congrés d’una ajuda addicional a Ucraïna de 40.000 milions de dòlars. No obstant, el portaveu del Pentàgon, John Kirby, no va confirmar l’enviament dels MLRS M270, armament molt mòbil, amb un abast de fins a 300 quilòmetres.

Kíiv també va demanar als Estats Units un segon tipus de sistema: el M142 Himars, amb un abast d’entre 70 i 150 quilòmetres, molt superior a les bateries d’obusos M777, que són les que actualment s’entreguen a Kíiv i tenen un abast efectiu de no més de 40 quilòmetres.

«Traïció a Ucraïna»

Un funcionari del Govern nord-americà va assegurar dilluns que encara s’estava considerant la idea d’enviar sistemes MLRS, però sense capacitat d’atac de llarg abast, cosa que permetria usar-los fora del camp de batalla.

Per la seva part, el senador republicà Lindsey Graham ha reaccionat qualificant la decisió del president Joe Biden com «una traïció a Ucraïna i a la democràcia mateixa». «Aparentment, l’Administració de Biden se sent novament intimidada per la retòrica russa», ha assenyalat en el seu compte de Twitter el legislador opositor. Les forces ucraïneses troben dificultats a la regió del Donbass, on l’ofensiva russa s’ha intensificat en localitats clau. Les tropes russes han avançat cap al centre de Severodonetsk, sota el foc durant setmanes.

En aquest context, els funcionaris ucraïnesos van demanar més armes a Occident. «Alguns aliats eviten subministrar les armes necessàries per por d’una escalada. Escalada, ¿de veritat? Rússia ja està utilitzant les armes no nuclears més pesades, crema la gent viva. Potser és el moment [...] de donar-nos MLRS», va tuitejar Mikhailo Podoliak, assessor de la presidència ucraïnesa.

Per la seva part, el ministre ucraïnès d’Afers Exteriors, Dmitró Kuleba, va declarar també la setmana passada al fòrum de Davos, a Suïssa, que aquestes unitats mòbils capaces de llançar diversos coets simultàniament són «realment l’arma que tant necessitem».