Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea (UE) intentaran tancar aquest dilluns un «acord polític» sobre la sisena ronda de sancions contra Rússia, proposada fa gairebé un mes per Brussel·les per la guerra a Ucraïna i que continua tenint com a element central i més polèmic l’embargament al petroli rus. Per esquivar el veto del primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, al pla i preservar la unitat dels Vint-i-set davant el Kremlin, els líders europeus semblen decidits a suavitzar l’embargament amb una proposta que inclou el boicot només per al cru importat per via marítima –uns dos terços de les importacions de Rússia– i que n’eximeix de moment el petroli que arriba per oleoducte.

«El sisè paquet de sancions és des de fa moltes setmanes sobre la taula i hem de prendre decisions. Confio que serem capaços de decidir junts i expressar una posició d’unitat. No és fàcil perquè hi ha diferents sensibilitats i preocupacions, però hem aconseguit progressos en les últimes hores i espero que puguem prendre decisions», ha dit el president del Consell Europeu, Charles Michel, a l’arribar al Consell Europeu extraordinari que se celebra aquest dilluns i dimarts a Brussel·les i en què participarà de nou per videoconferència el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Va ser el 4 de maig quan la Comissió Europea va proposar un veto total i gradual al petroli i els seus derivats procedents de Rússia, tant per barco com per oleoducte, amb un any de pròrroga per a Hongria i Eslovàquia. Des d’aleshores, Hongria ha mantingut amb fermesa la seva negativa a l’embargament al·legant la seva dependència absoluta del petroli rus, que li arriba exclusivament a través de l’oleoducte Druzhba (igual que a Eslovàquia o la República Txeca), i la necessitat d’obtenir garanties i finançament per adaptar les seves infraestructures i refineries. Això ha obligat Brussel·les a anar modulant i diluint a poc a poc les seves propostes per intentar acostar l’acord sense trencar la unitat dels Vint-i-set.

«La proposta que ara és sobre la taula distingeix entre una prohibició total de les importacions marítimes russes, que entraria en vigor a finals d’any, i una exempció, de moment, per al petroli procedent de l’oleoducte Druzhba», explicaven aquest diumenge fonts de l’Executiu comunitari. Les negociacions s’han intensificat en les últimes 48 hores amb l’objectiu d’aconseguir la fumata blanca en aquesta cimera de líders europeus. Segons han confirmat diferents fonts diplomàtiques, després d’un primer intent fallit aquest diumenge, els ambaixadors permanents dels Vint-i-set haurien aconseguit aquest dilluns un «principi d’acord» sobre l’embargament que queda plasmat en l’últim esborrany de conclusions de la cimera.

¿Acord polític?

Segons el text, consultat per EL PERIÓDICO, «el Consell Europeu acorda que el sisè paquet de sancions contra Rússia cobrirà el petroli així com derivats del petroli que arribin des de Rússia als estats membres, amb una excepció temporal per al petroli subministrat per oleoducte». L’esborrany també apressa els governs a tancar «sense demora» l’acord que «garanteixi una competència justa i igualtat de condicions en el mercat únic de la UE així com solidaritat entre els estats membres en cas d’una interrupció sobtada del subministrament».

A l’arribar a la reunió Orban ha deixat clar que aquesta oferta no és suficient tot i que veu amb bons ulls la idea d’excloure el petroli d’oleoducte. «És un bon enfocament però necessitem garanties que en cas d’accident amb l’oleoducte que travessa Hongria hem de tenir dret a obtenir el petroli rus per altres vies», ha advertit, i ha insistit que estan disposats a recolzar un sisè paquet de sancions si obtenen «solucions» per al proveïment energètic d’Hongria encara que de moment «no hi ha» acord.

«Som en una situació molt difícil pel comportament irresponsable de la Comissió. Després del consens de Versalles vam acordar que no hi hauria cap suggerència de la Comissió sobre energia que no sigui negociada apropiadament amb l’Estat membre. I ara, del no-res, tenim la idea d’un embargament i sancions al petroli», ha recriminat el dirigent hongarès, per a qui l’ordre de l’acord està clar: primer solucions i després sancions. «Fins ara, amb els cinc primers paquets de sancions, primer vam adoptar sancions i després pensàvem en les conseqüències i solucions. Amb l’energia és arriscat i greu. Primer necessitem solucions i després sancions», ha conclòs.

Von der Leyen, pessimista

Les seves paraules auguren una negociació complicada durant la cimera. De fet, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha admès, malgrat l’optimisme de Michel, que l’assumpte està encara obert i sense fer cara de desbloqueig en els pròxims dos dies. «La Comissió i la presidència francesa de la UE han estat treballant molt en els últims dies. Les meves expectatives són baixes quant que es resolgui en les pròximes 48 hores. La meva crida a tots els estats membres és que la clau de l’èxit és solidaritat amb Ucraïna i la unitat de la UE», ha dit a l’arribar a la cimera.

La idea, afegeixen altres fonts consultades, és aprovar formalment la primera part de l’embargament en els pròxims dies, cosa que permetrà interrompre dos terços de les importacions russes –que arribaran al 90% a finals d’any si Alemanya i Polònia apliquen la seva decisió de no importar petroli rus– i afirmar el compromís de prohibir al més aviat possible la resta d’importacions de petroli rus per oleoducte. «Sabem que necessitarem algunes setmanes més per arreglar les qüestions plantejades pels hongaresos i eslovacs», expliquen les fonts consultades. «Però siguem clars, al final és la integralitat de les importacions de petroli rus les que quedaran cobertes per les mesures europees», asseguren les mateixes fonts. En aquesta línia s’ha pronunciat el primer ministre holandès, Mark Rutte, a l’arribar a la reunió. Segons la seva opinió, el fet de deixar fora el cru d’oleoducte no suposa «diluir» les sancions perquè encara continuaran afectant dos terços de les importacions russes.

A priori el text que negocien els Vint-i-set, amb un acord genèric i sense entrar en detalls, podria satisfer altres països preocupats per les possibles distorsions en el mercat interior que podria crear el fet que Hongria continuï rebent petroli barat de Rússia mentre que la resta es nodreixi d’un hidrocarbur més car, com és el cas dels bàltics, Bèlgica o Romania. «És un sector econòmicament tan complicat que molts estats membres diuen que hem d’anar amb compte que el text de sancions preservi el mercat intern i la igualtat de condicions», expliquen fonts diplomàtiques al cas de les negociacions que insisteixen que hi ha voluntat de tancar un acord.

Ajuda macrofinancera

Més enllà de les sancions, els líders europeus també abordaran les necessitats de finançament d’Ucraïna, amb l’objectiu de tancar un acord polític sobre l’assistència macrofinancera de 9.000 milions proposada per la Comissió Europea, ratificar el seu compromís a continuar donant recolzament militar i l’impacte de la guerra russa sobre la seguretat alimentària mundial.

Aquest últim és un assumpte que tractaran també per videoconferència, durant la segona jornada de la cimera, amb el president de torn de la Unió Africana i president del Senegal, Macky Sall, amb l’objectiu d’accelerar els treballs sobre «els corredors solidaris» proposats per Brussel·les per facilitar les exportacions d’Ucraïna. L’agenda també inclou un nou debat sobre la política de seguretat i defensa i l’energia amb conclusions destinades a recolzar els recents plans de la Comissió Europea per reduir la dependència de Rússia.