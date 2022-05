La batalla pel control del Donbass, regió a l’est d’Ucraïna, creix i les forces russes estrenyen el seu cèrcol des d’aquest diumenge sobre les localitats de Severodonetsk, atacada sense parar, i Lissitxansk. La situació a Lissitxansk es «va agreujar clarament», segons ha afirmat el governador de la regió de Lugansk, Serhí Haidai, aquest diumenge a través de l’aplicació de missatges Telegram. Mentrestant, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatja també cap a l’est del país, concretament a la ciutat de Khàrkiv (la segona més gran d’Ucraïna). És el primer desplaçament que el líder de l’Executiu realitza des que va començar la guerra cap a les regions de l’est.

Lissitxansk i Severodonetsk són ciutats clau que les forces russes i els separatistes ucraïnesos prorussos volen envoltar, com a part de la seva estratègia de controlar tota la conca minera del Donbass. «Un obús rus va caure en un edifici residencial, una nena va morir i hi ha quatre persones ferides a l’hospital», ha declarat el governador de la regió de Lugansk. Dissabte va ser un dia també difícil a la localitat, segons aquest responsable, en què 22 edificis van ser malmesos pels atacs. A Severodonetsk, la situació és igual de complicada, segons Haidai, i a la ciutat l’assalt rus continua amb combats als carrers.

L’Exèrcit rus referma la seva ofensiva sobre l’est del país un dia després que el president de França, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Olaf Scholz, exigissin al president rus, Vladímir Putin, que iniciï «negociacions directes serioses» amb Zelenski. Putin va replicar que Rússia continua «oberta a reprendre el diàleg» amb Kíiv per resoldre el conflicte, tot i que les negociacions de pau amb Ucraïna estan estancades des de març, segons el Kremlin.

Mentre els combats creixen al sud-est d’Ucraïna, s’allunyen del nord-oest, circumstància que Zelenski ha aprofitat per visitar la segona ciutat més important del país. «Hi ha 2.229 cases destruïdes a Khàrkiv i tota la regió. Les restaurarem, les reconstruirem i farem que hi torni la vida. A Khàrkiv i a totes les altres ciutats i llogarrets on va venir el mal», ha declarat a través d’un missatge a Telegram.

«Bombardejos constants»

«La setmana vinent serà molt dura», ha previst el governador ucraïnès a Lugansk. Al seu torn, l’alcalde de Severodonetsk, Olexandr Striuk, va assegurar que «els russos han utilitzat molts mitjans per prendre la ciutat però no ho han aconseguit (...) Nosaltres pensem que la ciutat resistirà». No obstant, els «bombardejos constants» compliquen molt el proveïment, en especial d’aigua potable, i la ciutat no té electricitat des de fa més de dues setmanes, va dir el responsable per Telegram.

En un comunicat publicat aquest diumenge, el ministeri rus de Defensa ha assegurat que l’Exèrcit va destruir «amb míssils de precisió i llarg abast un important arsenal de les forces ucraïneses» a la regió de Dnipropetrovsk (sud-est). Aquests míssils en les últimes 24 hores també van fer diana en un sistema de defensa antiaeri ucraïnès a la regió de Donetsk, una estació radar a Khàrkiv i cinc magatzems de municions a prop de Severodonetsk, segons les mateixes fonts.

Una mica més cap a l’oest, el ministeri de Defensa rus ha confirmat la presa de la ciutat clau de Liman, que aplana el camí cap a les ciutats de Sloviansk i Kramatorsk al Donbass. L’exèrcit ucraïnès també ha informat que les tropes russes es reagrupaven de manera massiva en aquesta zona. Fins i tot Zelenski va reconèixer que «la situació en aquesta regió del Donbass (era) molt, molt difícil», amb intensos bombardejos d’artilleria i míssils.

Exportar cereals «sense obstacles»

Des de l’inici de la guerra, Ucraïna, una gran potència agrícola, no pot exportar el gra a causa del bloqueig dels ports. En la seva conversa amb Macron i Scholz, Putin va dir que el seu país està «llest» per ajudar una exportació «sense obstacles» dels cereals ucraïnesos. «Rússia està llesta per ajudar a trobar opcions per a una exportació de gra sense obstacles, inclosos els cereals ucraïnesos, des dels ports del mar Negre», segons un comunicat del Kremlin.

Segons Putin, les dificultats amb el subministrament d’aliments han sigut provocades per «una política econòmica i financera equivocada dels països occidentals, així com per les sancions antirusses». Durant la trucada amb els dos dirigents, Putin també va considerar «perillós continuar inundant Ucraïna amb armes occidentals», i va advertir del risc d’una «desestabilització» futura, segons el Kremlin.

Paral·lelament, mitjans nord-americans van informar que Washington prepara el subministrament de sistemes de llançament múltiple de coets (MLRS, segons les sigles en anglès), cosa que Ucraïna ha reclamat per poder contrarestar el poder militar rus. El portaveu del Pentàgon, John Kirby, no va confirmar l’enviament dels MLRS M270, un armament molt mòbil, amb capacitat de tret de fins a 300km de distància, esmentat per la premsa.