Protestes, enfrontaments amb la policia, ús de gasos lacrimògens, negocis assaltats, desplegament d’efectius de la Guàrdia Nacional. Les escenes que es van viure l’any passat a Minneapolis després de la mort a mans de la policia de George Floyd van tornar diumenge a la ciutat després que un agent a Brooklyn Center, un suburbi a escassos 15 quilòmetres del centre, matés d’un tret Daunte Wright, un altre home negre, de 20 anys, al qual la policia havia parat presumptament per una infracció menor de trànsit.

Aquesta mort va prendre la metxa en una ciutat que viu ja amb enorme frustració i tensió el judici a Derek Chauvin, el primer dels quatre exagents imputats per la mort de Floyd que està sent jutjat i el que s’enfronta als càrrecs més greus, d’assassinat en segon i tercer grau i homicidi negligent.

Un ambientador al retrovisor

La policia va parar diumenge al migdia Wright al seu cotxe per portar un ambientador penjat al retrovisor, segons va explicar la mare de la víctima, Katie Wright, a qui el noi havia trucat per preguntar-li per la documentació de l’assegurança del vehicle. En aquesta parada els agents, segons la versió policial, van comprovar que tenia pendent una ordre d’arrest i van intentar detenir-lo.

Segons el vídeo fet públic aquest dilluns per la policia local, van tenir problemes per emmanillar-lo i Wright va aprofitar per ficar-se de nou al cotxe. En aquell moment, una agent l’amenaça d’utilitzar la seva tàser i dispara, però no amb la pistola de descàrregues elèctriques sinó amb l’arma de foc. Tim Gannon, el cap de la policia local, ha assegurat que va ser una «descàrrega accidental». L’agent està en baixa administrativa.

Wright va continuar conduint ja ferit fins que va xocar amb un altre cotxe. Els serveis d’emergències, després d’intentar infructuosament reanimar-lo, van declarar oficialment la seva mort al lloc del xoc.

Quan va començar a propagar-se la notícia centenars de persones van començar a congregar-se a la tarda davant la seu del Departament de Policia de Brooklyn Center i van anar en augment les tensions i enfrontaments, en què la policia va utilitzar material antiavalots, gasos lacrimògens i bales de goma. Els prop de 500 manifestants es van dispersar quan van arribar per donar suport a la policia efectius de la Guàrdia Nacional, desplegats a la ciutat ja pel judici a Chauvin. Uns 20 negocis van ser assaltats a la zona.

Tercera setmana del judici de Floyd

Justament aquest dilluns, en l’arrencada de la tercera setmana del judici a Chauvin, l’advocat defensor de l’expolicia, Eric Nelson, va intentar que s’aïllés els 12 membres del jurat el que queda de procés i que s’eviti que tinguin accés a mitjans de comunicació al·legant que el que va passar diumenge podria influir-los a l’hora d’emetre el seu veredicte, incrementant la «por» que la seva decisió provoqui protestes o violència. El jutge que presideix els procediments, Peter Cahill, va rebutjar aquesta moció remarcant que són casos diferents.

El judici va procedir amb altres testimonis de la fiscalia, incloent-hi el germà de Floyd, Philonese, i el cardiòleg Jonathan Rich, que va dir que la mort de Floyd «absolutament es podria haver evitat» i va descartar «amb alt nivell de certesa mèdica» que morís de parada cardíaca o de sobredosi de drogues. Aquests són els dos factors que la defensa de Chauvin, que s’espera que comenci aquest dimarts a convocar els seus testimonis, mira d’argumentar que van ser definitius com a causa de mort de Floyd, però tant els experts policials com els metges cridats per la fiscalia han apuntat que va morir per asfíxia i per un ús de força letal il·legal per part de Chauvin.