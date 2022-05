El primer ministre italià, Mario Draghi, va conversar aquest dijous per telèfon amb el president de Rússia, Vladímir Putin, sobre la guerra a Ucraïna i el seu impacte alimentari per als països més pobres, que, va avisar, «tindrà proporcions gegants» amb conseqüències «terribles» per a la humanitat.

«La conversa es va centrar en l’evolució d’Ucraïna i en els esforços per trobar una solució conjunta a l’actual crisi alimentària i les seves greus repercussions als països més pobres del món», va informar el Govern italià en un comunicat.

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia, el 24 de febrer, està amenaçant la seguretat alimentària a tot el món pel paper dels dos països com a gegants exportadors de cereal i fertilitzants, va advertir recentment l’Organització de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

De fet, el conflicte està provocant un encariment dels aliments i també de l’energia.

En aquest sentit, Itàlia està organitzant un Diàleg Ministerial amb els països mediterranis per al 8 de juny, en col·laboració amb la FAO, per comprendre les necessitats i esbossar mesures d’intervenció davant les greus repercussions de la guerra sobre la seguretat alimentària, en particular al Mediterrani i l’Àfrica.

Itàlia també ha presentat un pla a l’ONU amb la finalitat de «facilitar un diàleg per passos» entre Ucraïna i Rússia perquè «no hi ha pau imposada», tal com va explicar fa una setmana el ministre italià d’Exteriors, Luigi Di Maio.