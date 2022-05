La <strong>matança </strong>perpetrada aquest dimarts en una escola de primària a <strong>Uvalde</strong>(Texas), en la qual 19 nens i dos adults han sigut assassinats, ha tornat a posar en relleu la facilitat amb què la desinformació circula per les xarxes socials. Després de conèixer-se la notícia del tiroteig, usuaris d’extrema dreta van robar fotografies de persones trans innocents i les van difondre pel fòrum 4chan acusant-les de ser darrere de la matança en un intent de criminalitzar la comunitat LGTBQ.

Des d’aleshores, malgrat haver sigut desmentit per les persones que apareixen en aquestes fotos, la notícia falsa ha circulat a la velocitat de la llum, saltant fins i tot de plataformes com a Twitter o Reddit a la televisió. Aquest dijous, tant ‘El Programa de Ana Rosa’ com ‘La Hora de La 1’ han difós les imatges de dos joves innocents mentre els tertulians parlaven de l’enèsim tiroteig escolar que sacseja els Estats Units. El programa de la televisió pública ha rectificat després de l’onada de queixes rebudes, però Telecinco no ho ha fet.

🔴Rectificación | Desde 'La Hora de La 1' pedimos disculpas por la emisión de unas imágenes, mientras hablábamos del autor del tiroteo de Texas, de una persona trans que nada tiene que ver con la masacre y que no corresponde con la del asesino



📹 https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/n3ypy7RWhF — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 26 de mayo de 2022

La nit de l’atac van començar a circular per les xarxes imatges de dos joves transgènere d’aparença similar a l’assassí de Texas, Salvador Ramos, que va ser abatut per la policia després d’atrinxerar-se a l’escola Robb Elementary. Una d’elles és Sabrina, una noia que, segons ha explicat al portal Mashable, creu que van robar la seva foto d’un grup de la plataforma de xat Discord i que ho haurien fet per la seva condició de transsexual.

Sorgit a les clavegueres d’internet

La notícia falsa va començar a circular per 4chan, un fòrum conegut perquè allotja part del contingut més fosc d’internet, des de permetre la publicació de pornografia infantil a l’enaltiment del nazisme. D’allà neixen altres conspiracions racistes com QAnon, abraçada per gran part de l’extrema dreta trumpista, i és on es va ideologitzar el terrorista supremacista blanc que el 14 de maig va assassinar 10 innocents a Buffalo, també als EUA.

Les imatges d’aquests joves trans van començar a disseminar-se per altres grans plataformes com Twitter, Instagram i Facebook i per altres de més marginals com Gab, poblada majoritàriament per ultradretans i conservadors. El cofundador d’aquesta xarxa social va compartir la notícia falsa amb els seus més de 3,6 milions de seguidors. Amb una simple recerca és fàcil trobar comptes que han viralitzat aquesta mentida, amb missatges que instiguen l’odi contra la comunitat LGTBQ.

This is Andrew Torba, CEO of neo-Nazi Gab, amplifying a baseless post wrongly accusing a random trans person on Reddit of being the Uvalde shooter. pic.twitter.com/ocCwbtsCbj — Ali Fleih (@ChickFleih) 24 de mayo de 2022

L’altre jove víctima d’aquesta campanya de criminalització ha explicat que s’han utilitzat imatges seves compartides en fòrums homosexuals de la plataforma Reddit. Després de veure com la seva cara començava a circular per les xarxes associant-la a la matança, va publicar una altra imatge en la qual assegurava: «No soc jo, ni tan sols visc a Texas».

Com sol ser habitual en aquests casos, el desmentiment no serveix per frenar una notícia falsa que es propaga de forma molt més veloç. Tot i que aquesta nova imatge va ser publicada per l’usuari fins i tot després que autor de tiroteig morís abatut per la policia, molts usuaris han fet ja de la mentida una causa política irrefutable. ¿Per què parlar de la regulació de l’accés a les armes o de la salut mental quan es pot carregar tota la culpa a la comunitat trans?