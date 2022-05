<strong>Corea del Nord</strong> va disparar ahir tres míssils aparentment balístics cap al mar del Japó (anomenat mar de l’Est a les dues Corees), segons va informar l’Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà. De fet, l’Exèrcit sud-coreà creu que el primer dels tres míssils era intercontinental, una prova que vulneraria les lleis internacionals i que va qualificar de «provocació greu» que augmenta la tensió a la regió. Segons les estimacions de l’Estat Major Conjunt sud-coreà (JCS), el míssil aparentment balístic intercontinental (ICBM) va recórrer uns 360 quilòmetres a una altura màxima d’uns 540 km, càlculs semblants als de les autoritats militars del Japó, que també van detectar els llançaments.

El primer llançament va tenir lloc sobre les 6.00 hora local (21.00 GMT de dimarts) i els altres dos en un lapse d’uns 45 minuts, segons l’anàlisi de l’Exèrcit del sud, que continua amb les seves indagacions i que va desplegar els seus caces en resposta als llançament.

El test de míssils, el dissetè d’aquest tipus des que va començar l’any, va arribar el dia després que el president nord-americà, Joe Biden, conclogués a Tòquio una gira asiàtica que també el va portar a Corea del Sud i que va estar centrada a abordar els desafiaments armamentístics de Pyongyang, entre altres temes. Les autoritats japoneses també van detectar els llançaments i van afirmar que els projectils van caure fora d’aigües pertanyents a l’espai econòmic exclusiu del Japó, segons recull la cadena estatal NHK.

El primer ministre nipó, Fumio Kishida, va afirmar que el Japó «està recopilant més detalls» de l’assaig de míssils i que el Govern «ha donat instruccions per garantir la seguretat dels barcos a tota la zona», en declaracions recollides per aquest mitjà. El president sud-coreà, Yoon Suk-yeol, va convocar així mateix una reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar l’últim test nord-coreà i mirar de determinar de quin tipus de míssils balístics es va tractar.

Els llançaments van arribar després que el dia 12 Pyongyang disparés tres míssils que van ser considerats com a balístics i de curt abast pel sud, també des de l’àrea de Sunan, a Pyongyang.

Washington, Seül i Tòquio estaven alertant des de feia setmanes que havien detectat preparatius de Pyongyang per llançar un míssil balístic intercontinental (ICBM) de manera imminent. A això s’hi uneix el fet que el règim fa mesos que prepara el que seria el seu primer test nuclear des del 2017 a Punggye-ri (nord-est del país), on, segons els aliats, tot està a punt; només falta que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, triï el moment precís per fer detonar un artefacte atòmic.

Durant la seva visita a Corea del Sud el cap de setmana passat i el seu posterior viatge al Japó entre diumenge i dimarts passat, Biden va destacar la necessitat d’augmentar la capacitat de dissuasió a la península coreana davant les provocacions del Nord, tot i que també va deixar la porta oberta al diàleg amb Pyongyang.