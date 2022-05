L’estat d’Alabama (EUA) va executar aquest dijous un pres amb discapacitat mental condemnat per assassinar un home el 1996, després que la majoria conservadora al Tribunal Suprem es negués a suspendre la implementació de la pena capital. En la segona execució als Estats Units en un sol dia, Matthew Reeves, un home negre de 43 anys, va morir després de rebre la injecció letal a les 21.24 h (03.24 GMT de divendres) a la presó de Holman, a Alabama, sense pronunciar últimes paraules ni voler menjar res durant tot el dia.

La seva defensa havia intentat aturar l’execució a l’argumentar que patia de discapacitat intel·lectual i que no li van donar l’ajuda necessària per decidir quan el 2018 li van entregar documents que li permetien canviar el mètode pel qual se li aplicaria la pena de mort. Els advocats van al·legar que això el va privar de l’oportunitat de triar un mètode presumptament menys «torturador» que no obstant mai s’ha utilitzat als Estats Units: la hipòxia de nitrogen, aprovada a l’estat el 2018. Dos tribunals van validar aquesta sol·licitud i van aturar l’execució, però l’estat va apel·lar al Suprem, que per una majoria de 5 vots contra 4 va permetre que la sentència s’apliqués. Només un dels sis jutges conservadors de l’alt tribunal, Amy Coney Barrett, es va oposar a la decisió de validar l’execució, com van fer també els tres magistrats progressistes del tribunal.

Reeves va ser condemnat a la pena de mort per l’assassinat de Willie Johnson, un home que el va recollir en una autopista a Selma (Alabama) el 1996 i que va morir d’un tret d’escopeta al coll després que li robessin 360 dòlars. La seva va ser la segona execució del 2022 i també del dia als Estats Units: unes hores abans, l’estat d’Oklahoma va aplicar la pena capital a Donald Anthony Grant, un home negre condemnat per assassinar dues treballadores d’un hotel durant un atracament el 2001. Grant, de 46 anys i diagnosticat amb esquizofrènia, va ser declarat mort a les 10.16 hora local (16.16 hora GMT) després de rebre una injecció letal a la penitenciària estatal de McAlester, ubicada 160 quilòmetres al sud de Tulsa, segons el Departament Correccional d’Oklahoma.

En l’última dècada, l’opinió pública dels Estats Units ha donat l’esquena a la pena de mort, les condemnes han caigut en picat i també ho han fet les execucions: de les 98 el 1999 repartides per tot el país a només 11 el 2021, limitades a un grapat d’estats del sud com Texas, Geòrgia o Alabama. Vint-i-tres dels 50 estats han abolit ja la pena de mort al seu territori, mentre que tres més tenen una moratòria activa i fa més d’una dècada que deu no porten a terme cap execució, segons l’independent Centre d’Informació sobre la Pena de Mort (DPIC, per les seves sigles en anglès).