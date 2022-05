El cap de la Intel·ligència ucraïnesa ha declarat que Vladímir Putin va sobreviure a un intent d’assassinat poc després que comencés la guerra a Ucraïna. En una entrevista al diari ‘Ukrainska Pravda’, el major general Kirilo Budànov, afirma que el president rus va arribar fins i tot a ser atacat fa uns dos mesos, una informació que no havia transcendit fins ara ni ha pogut ser corroborada.

«Hi va haver un intent per assassinar Putin», assegura Budànov en els extractes d’una entrevista que es publicarà íntegrament dimarts. «Va ser fins i tot atacat, segons es diu, per representants del Caucas, no fa massa temps. Aquesta informació no és pública». La regió del Caucas inclou Armènia, l’Azerbaidjan, Geòrgia i parts del sud de Rússia com el Daguestan i Txetxènia, on el Kremlin va lliurar dues guerres, als anys noranta i 2000. Budànov remarca que l’intent d’assassinat va fracassar, però insisteix que «realment va passar» fa «uns dos mesos».

Cinc intents d’assassinat

En una entrevista realitzada el 2017 amb el director nord-americà Oliver Stone per a la seva sèrie documental ‘The Putin Interviews’, a l’autòcrata rus va assegurar haver sobreviscut a un mínim de cinc intents d’assassinat al llarg de la seva carrera. Putin fa 22 anys que és al poder com a president i primer ministre, càrrecs que va assolir després d’haver sigut director de l’FSB –l’agència successora del KGB—i vicealcalde de Sant Petesburg.

A principis d’aquest mes el cap de la Intel·ligència ucraïnesa va suggerir que hi ha una operació en marxa per apartar Putin del poder a Moscou. En una entrevista amb Sky News, Budànov es va mostrar «optimista» sobre una eventual derrota russa a Ucraïna, un escenari que, segons va dir, seria el final de la carrera política de Putin. «Això acabarà conduint a un canvi de lideratge en la Federació Russa», va dir durant l’entrevista. «Aquest procés ja ha començat, estan prenent posicions i ja és impossible frenar-lo», va afegir davant la pregunta de si hi ha un cop d’Estat en marxa a Moscou.