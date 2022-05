La ressaca de les festes del ‘partygate’ continuen donant maldecaps al primer ministre britànic. En quatre fotos difoses aquest dilluns per la cadena de televisió ITV, Boris Johnson apareix brindant amb un vas de vi a la mà i prenent la paraula al costat d’un grup de gent a Downing Street. Davant seu hi ha una taula amb ampolles d’alcohol, vasos buits i menjar per picar. La festa, en la qual s’observen vuit persones, unes al costat de les altres, sense guardar cap distància, a més del fotògraf, va tenir lloc el 13 de novembre del 2020, quan les restriccions pel coronavirus eren extremadament severes. En aquestes dates estava prohibit reunir-se en interiors llevat que fos estrictament necessari per treballar, o altrament s’estava cometent un delicte. Les fotos corresponen al comiat en honor del llavors director de Comunicacions del Primer Ministre, Lee Cain, que deixava el càrrec.

Un any més tard, quan van començar a circular les notícies de les celebracions il·legals, la diputada laborista Catherine West va preguntar directament a Johnson a la Cambra dels Comuns si hi havia hagut una festa aquell 13 de novembre del 2020. «No. Però estic segur que passés el que passés es van seguir les directrius i les normes en tot moment», va ser la resposta del ‘premier’ i que ara el col·loca en molt difícil posició.

Les imatges mostren que ha mentit, una cosa que es disposa a investigar una comissió parlamentària. També caldrà explicar com Johnson va escapar sense sanció. Un portaveu oficial del primer ministre va assegurar que la policia va tenir aquest material durant la investigació dels esdeveniments conclosa el mes passat. Scotland Yard li va imposar una única multa per participar en la festa d’aniversari que va organitzar en el seu honor la seva dona, Carrie, multada també. La policia, que va emetre 126 multes a 83 persones per vuit esdeveniments, sí que va imposar en canvi una o diverses sancions a membres del personal de Downing Street i d’altres departaments ministerials, entre els quals ha anat creixent un sentiment de ràbia i injustícia. Darrere de la divulgació de les fotos hi podria haver la mà d’algun d’ells.

Publicació imminent

Les imatges surten a la llum la setmana en què s’espera la publicació de l’informe sobre el ‘partygate’ elaborat per la funcionària Sue Gray. En el resum publicat al gener, Gray constatava l’ambient inadequat de la residència oficial amb «un consum excessiu d’alcohol que no és mai apropiat en el lloc de feina», així com «fallades en el lideratge i en el judici emprat per diferents departaments del núm. 10 de Downing Street». La funcionària condemnava el succeït. «Alguns esdeveniments mai haurien hagut de permetre’s, i d’altres haurien d’haver-se permès d’una altra manera».

En les últimes setmanes Gray ha mantingut una reunió secreta amb Johnson. Quan es van demanar explicacions, els portaveus del primer ministre van afirmar que s’havia celebrat a petició de la treballadora. Aquest dilluns van haver de fer marxa enrere i confessar que va ser Johnson qui va demanar la cita.