Les presentadores i periodistes afganeses que apareixen a la televisió estan obligades des de diumenge passat a cobrir-se la cara per acatar la mesura dictada pel règim talibà, en un nou pas enrere per als drets de les dones a l’Afganistan.

Els mitjans afganesos esperaven poder convèncer els talibans perquè revertissin l’edicte, però ja dissabte un portaveu del Ministeri per a la Promoció de la Virtut i Prevenció del Vici va assenyalar que «la decisió és definitiva i no hi ha cap espai per a la discussió en aquest tema».

Així, aquest diumenge s’han vist canvis en la imatge de les dones a la televisió. Una de les presentadores d’‘Ariana News’, Basira Joya, ha assegurat amb el rostre parcialment cobert que l’islam no prohibeix res i que les dones continuaran treballant, «tot i que sigui amb burca». «Res ens aturarà», ha dit a antena, segons l’agència DPA.

Un responsable de Tolo News, Khpolwak Sapai, ha compartit a les xarxes socials imatges d’una reunió de l’equip al costat del missatge: «Avui estem de dol». En aquestes fotografies, tant els homes com les dones apareixen amb mascareta, en un aparent gest de solidaritat.

Una presentadora d’aquesta cadena, Farida Sial, ha reconegut en declaracions a la BBC que la nova mesura farà «molt difícil» la seva feina, mentre que una altra periodista citada per la radiotelevisió pública britànica ha lamentat el que ha descrit com «un altre dia negre per a les dones».

Quan els talibans a l’agost van tornar al poder, van prometre respectar els drets guanyats per les dones durant els últims 20 anys, però a la pràctica aquests s’han vist retallats, amb limitacions diverses a l’hora de treballar i estudiar.