Aquest cas té totes les característiques d’un clàssic de la ficció detectivesca: un enorme pagament de l’assegurança, una sospitosa impecable que al·lega tenir amnèsia, una arma desapareguda i imatges de vigilància que semblen haver capturat el culpable in fraganti. Però per a la novel·lista Nancy Crampton Brophy no es tracta de la trama del seu últim llibre, sinó de la vida real en un tribunal d’Oregon. L’autora de la saga titulada ‘Wrong never felt so right’ (‘L’incorrecte mai ha fet sentir tan bé’), que inclou ‘The wrong husband’ (‘El marit equivocat’) i ‘The wrong lover’ (‘L’amant equivocat’), està acusada de disparar Daniel Brophy amb una pistola d’un canó, ara desaparegut, que va ser comprat per eBay.

Els fiscals afirmen que l’escriptora, de 71 anys, tenia dificultats per pagar la seva hipoteca, però mantenia diverses pòlisses d’assegurança de vida per les quals cobraria un total d’1,4 milions de dòlars en cas que el seu marit morís. «Em va millor financerament amb el Dan sent viu que amb el Dan mort», va dir quan va pujar a l’estrada a Portland aquesta setmana, segons va informar el diari ‘The Oregonian’. «¿Et preguntaria on és la motivació? Un editor riuria i diria ‘Penso que necessites treballar més en aquesta història, hi tens un gran forat’». El fiscal Shawn Overstreet va dir que imatges preses per càmeres de seguretat demostren que la furgoneta de Crampton Brophy estava als afores de l’Institut Culinari d’Oregon el 2 de juny del 2018 a gairebé la mateixa hora que el seu marit va ser assassinat en un dels salons de classe. Pistola desapareguda «Vostè va ser allà al mateix temps que algú resulta estar disparant al seu marit [...] amb el mateix tipus de pistola que vostè posseeix i que ara està misteriosament desapareguda», va dir. Crampton Brophy va assegurar al tribunal que no recorda haver estat allà, tot i que reconeix que hi devia haver estat, insistint que les imatges de la càmera de seguretat la mostren a la zona perquè estava conduint mentre buscava inspiració per a una història. «Aquest no és un home a qui li hauria disparat, perquè tinc un problema de memòria. Em sembla que si li hagués disparat, en sabria cada detall». Daniel Brophy, de 63 anys, va ser trobat mort aquell matí per estudiants que es preparaven per a les classes. Va ser disparat dues vegades. La pistola, comprada a eBay Investigadors diuen que el canó de la pistola Glock utilitzada en l’assassinat va ser comprat per la sospitosa a eBay. La peça, que contindria pistes forenses condemnatòries, no ha sigut recuperada a pesar a una recerca exhaustiva de la policia. Crampton Brophy admet haver comprat una pistola Glock que, segons diu, era perquè el seu marit es protegís quan anés a buscar bolets al bosc, però diu que el canó desaparegut va ser comprat com a part de la investigació per a una novel·la inconclusa. «Hi havia una gran separació entre el que era per escriure i el que era per a protecció», va dir al tribunal, va reportar ‘The Oregonian’. «Cadascun de nosaltres el porta a dins» Els fiscals indiquen que Crampton Brophy, el llibre de la qual ‘How to murder your husband’ (‘Com assassinar el teu marit’) segueix disponible en línia i els llibres de la qual es poden comprar a Amazon, estava enfrontada a la ruïna financera abans de la mort del seu marit, però va continuar pagant 10 assegurances de vida diferents. Allà discuteix mètodes i motivacions per desfer-se d’un cònjuge no desitjat, incloent-hi guanys econòmics i l’ús d’una arma de foc, tot i que apunta que les armes són «sorolloses, brutes i requereixen certa habilitat». «Però el que sé sobre l’assassinat és que cadascun de nosaltres el porta a dins quan se l’empeny prou», es llegeix. El judici, que va començar a principis d’abril, està en curs.