Un alt funcionari de l’Organització Mundial de la Salut ha assegurat que els alts nivells de transmissió del coronavirus <strong>entre persones no vacunades</strong>, com a Corea del Nord, amb més d’1,8 milions de casos sospitosos des de l’abril, augmenten el risc de noves variants. El país aïllat, membre de l’OMS, està <strong>lidiant amb el seu primer brot reconegut de covid</strong>, fet que alimenta les preocupacions sobre una crisi important a causa de la falta de vacunes i d’infraestructura mèdica.

«Hem sol·licitat a Corea del Nord que comparteixi dades i informació, i els oferim recolzament tècnic i subministraments, que inclouen tests, diagnòstics, medicines essencials i vacunes ja llestes per arribar al país», va assenyalar en una roda de premsa el director general de l’OMS, l’etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El màxim responsable de l’OMS va assegurar que està especialment preocupat pel fet que no hi ha hagut cap campanya de vacunació anticovid entre la població nord-coreana «i moltes persones pateixen problemes previs de salut que els posen en risc de desenvolupar formes greus o mortals de la malaltia».

Tedros va estendre la seva preocupació a altres estats del món que tampoc no han iniciat campanyes de vacunació, com el cas d’Eritrea, el país d’on és originària la seva família.

La premsa estatal nord-coreana va informar aquest dimarts de sis noves morts per covid al país, que suma ja 56 morts, alhora que més de 663.000 persones estan en tractament.

Transmissió ràpida

La situació a l’empobrit país preocupa perquè la subvariant òmicron detectada ha demostrat ser molt contagiosa i pel fet que el règim no ha posat una sola vacuna, va rebutjar el 2021 la donació de gairebé cinc milions de dosis i no sembla tenir cap intenció de dissenyar encara un pla nacional d’inoculació.

Les dades, de fet, reflecteixen una transmissió molt ràpida per tot el país (gairebé el 7% de la població sembla haver-se contagiat en menys d’un mes), amb una incidència especial a la capital, Pyongyang, i en municipis amb alta activitat econòmica i enllaços logístics com Nampo (oest), Kaesong (sud) o Rason (nord-est).

Les últimes dades apunten que gairebé el 40% de les morts corresponen a persones de més de 60 anys, tot i que, al seu torn, gairebé un terç de les persones mortes tenen menys de 20 anys.

KCNA ha informat avui també que el politburó va celebrar una altra reunió dimarts presidida per Kim Jong-un en què es va analitzar com «els principals funcionaris del Partit i els òrgans estatals no han manejat adequadament els assumptes en l’actual crisi de salut a causa de la falta d’experiència».

«Màxima emergència»

Kim Jong-un va parlar d’«immaduresa», «actituds negatives» o «fluixedat» en «la fase primerenca» de l’emergència sanitària, en la qual, va dir, «el temps és vital».

Al seu torn, va lloar el nou sistema de «màxima emergència» estatal en l’àmbit epidèmic, que segons KCNA, ha mobilitzat 3.000 militars per assegurar el subministrament de medicines i 1,4 milions de funcionaris de salut pública, així com estudiants i professors del sector mèdic.

Mentrestant, el Govern sud-coreà ha dit avui que el règim va ignorar, per tercer dia, la seva comunicació per reunir-se i tractar l’enviament d’ajuda incondicional que Seül ha promès.

Diversos mitjans han informat d’avions nord-coreans carregant subministraments en aeroports xinesos, mentre que Moscou i Pyongyang van tractar ahir directament l’enviament d’ajuda.

Molts experts creuen, no obstant, que Corea del Nord, que està tancada i barrada des del 2020, no acceptarà l’enviament de vacunes, perquè implica rebre personal extern per assessorar sobre les cadenes de fred.