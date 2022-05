Ucraïna ha confirmat aquest dimarts la rendició de la ciutat de Mariúpol, convertida en icona de la resistència davant la invasió russa. L’Estat Major de l’Exèrcit d’Ucraïna ha dit aquest dimarts que els soldats que van resistir a les forces militars russes a l’acereria d’Azovstal, a la ciutat del sud-est del país, han complert la seva missió. Aquesta comunicació s’ha fet pública després de l’evacuació de més de 260 combatents ferits, mig centenar dels quals ho estan de gravetat, que resistien a la planta siderúrgica, únic bastió ja de resistència.

«La guarnició de Mariúpol ha complert la seva missió de combat. El Comando Militar Suprem va ordenar als comandants de les unitats estacionades a Azovstal que salvessin la vida del personal» que es manté allà, ha assegurat l’alt comandament militar en un comunicat publicat a Facebook i que reprodueixen les agències locals. Un total de 53 militars greument ferits de l’acereria han sigut traslladats a un centre mèdic a Novoazovsk, a la zona ocupada per les forces russes. I 211 defensors han sigut evacuats a través del corredor humanitari a Olénivka, també en territori controlat per Moscou. Tots ells, segons el Govern de Kíiv, tornaran al territori sota control d’Ucraïna a través d’un procediment d’intercanvi.

El comunicat castrense no aclareix si a les instal·lacions siderúrgiques que han sigut bombardejades pels russos durant setmanes encara hi ha soldats, ni tampoc concreta qui han sigut els responsables del trasllat dels soldats russos, la majoria d’ells, vinculats a l’ultranacionalista regiment Azov.

Canvi de presoners

S’ignora, també, com es produirà l’hipotètic canvi d’aquests soldats per presoners de guerra russos capturats a Ucraïna, segons l’acord assolit entre els dos països, del qual no s’han ofert gaires detalls.

«Els defensors de Mariúpol són els herois del nostre temps. Estaran per sempre en la història», ha assenyalat la nota que parla dels components d’aquest destacament, que inclouen elements de les «forces especials del regiment Azov, la brigada 12 de la Guàrdia Nacional d’Ucraïna, la brigada 36 de la infanteria de la Marina, guàrdies fronterers, policies, voluntaris i la defensa territorial de Mariúpol», entre d’altres. Segons el comandament militar, «gràcies al fet de mantenir posicions a Azovstal, no vam permetre que l’enemic transferís un destacament de 17 grups de batallons tàctics [al voltant de 20.000 efectius] a altres parts» d’Ucraïna.

«Per tant, van impedir la implementació del pla [rus] per a la captura ràpida de la ciutat de Zaporíjia (sud) i per arribar a la frontera administrativa de regions» com la prorussa del Donetsk, a l’est. «Mantenir les principals forces enemigues al voltant de Mariúpol ens va permetre preparar i crear línies defensives en les quals són les nostres tropes avui i rebutjar de manera digna l’agressor. Vam tenir el temps críticament necessari per formar les nostres reserves, reagrupar forces, rebre assistència dels nostres socis», indica el comunicat.

Per això, «la tasca comuna més important per a tot Ucraïna i el món sencer és salvar les vides dels defensors de Mariúpol», ha reiterat l’Estat Major. La costanera ciutat de Mariúpol ha patit el setge de les tropes russes pràcticament des que va començar la invasió del país, el 24 de febrer passat.

La ciutat, a la vora del mar d’Azov, va ser fortament bombardejada i va quedar pràcticament destruïda, i la població que no va poder fugir de la zona ha estat vivint en condicions infrahumanes. Des de fa setmanes, només diversos centenars de soldats oferien resistència a les tropes russes atrinxerades a les instal·lacions del complex siderúrgic d’Azovstal, on també es van refugiar civils que van ser evacuats el 7 de maig.

La caiguda a mans russes d’aquest últim reducte militar de Mariúpol proporciona a Moscou la possibilitat d’establir un corredor entre l’est ucraïnès (el Donbass) i la península de Crimea, que ja controla des del 2014.