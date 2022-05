Malgrat la presó, Aleksei Navalni no es penedeix de res. Quan ha transcorregut un any des de la seva detenció en un aeroport de Moscou, el principal líder de l’oposició a Rússia, enverinat l’estiu del 2020 amb un agent químic d’ús militar durant una estada a Sibèria, ha difós aquest dilluns un missatge a Instagram, la seva xarxa social favorita, en què carrega amb duresa contra el president Vladímir Putin i en el qual informa de nous procediments judicials que probablement el mantindran a la presó una vegada compleixi la seva actual condemna.

«No m’en penedeixo ni un segon i ho continuaré fent», conclou el bloguer el seu missatge d’aniversari, que ve acompanyat d’una foto en uniforme de la presó al costat de la seva dona Iúlia. En la missiva, l’activista carrega amb contundència contra el president Vladímir Putin, a qui no esmenta pel seu nom però identifica com a tsar, i contra la corrupció del sistema creat per l’actual líder del Kremlin. «El tsar vol apropiar-se del dret al poder únic i incontrolat», acusa, abans de llançar una crida als ciutadans a protestar: ¿Per què viure amb por tota la teva vida, i fins i tot ser robat, si tot pot arreglar-se d’una manera diferent, més justa».

Navalni sosté en el seu escrit que Rússia és un país de «gent honesta», que en els seus viatges per Rússia se’ls troba «per tot arreu», des d’aquells que acudeixen als «mítings», fins als «agents del Ministeri de l’Interior» que posen likes als seus escrits a les xarxes socials i després són represaliats o acomiadats dels seus llocs de treball.

L’activista, empresonat en una colònia penitenciària a un centenar de quilòmetres de Moscou, admet que no sap quan podrà tornar a trepitjar el carrer. En el post difós aquest dilluns, qualifica en to de sorna el seu empresonament de «viatge al cosmos», i informa de la pròxima obertura de noves indagacions judicials contra la seva persona. «Jus divendres (passat) em van informar que un nou cas criminal anirà al jutge; i que està a l’espera un de nou, en el qual se m’acusa de ser extremista i terrorista», anuncia l’activista.

Navalni va ser arrestat en el moscovita aeroport de Xeremétievo fa ara un any. La seva tornada després d’un període de convalescència en un hospital de Berlin, on es va recuperar de l’intent d’assassinat sofert mesos abans mitjançant un agent químic d’ús militar, va ser rocambolesc. L’aparell en el qual viatjava havia d’aterrar en un altre aeròdrom, el de Vnúkovo, on centenars de periodistes l’esperaven a la terminal. Minuts abans de l’aterratge, l’avió va ser desviat a Xeremétievo escudant-se en una excusa peregrina.