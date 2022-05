El sotssecretari de Defensa per a Intel·ligència i Seguretat dels Estats Units, Ronald Moultrie, va afirmar aquest dimarts que els soldats del seu país s’han trobat «objectes voladors no identificats» (ovnis) i que el seu departament està recopilant dades per analitzar-los.

Moultrie va fer aquestes declaracions davant un subcomitè d’Intel·ligència de la Cambra baixa dels EUA en una audiència sobre ovnis, la primera sessió sobre aquest assumpte que acull el Congrés nord-americà en més de 50 anys. Durant l’audiència diversos legisladors van posar èmfasi en el fet que el motiu d’aquesta sessió és acabar amb els estigmes sobre aquest tema perquè els militars informin els seus superiors quan es trobin amb un fenomen d’aquest tipus. Moultrie va destacar que l’any fiscal 2022 (que va començar a l’octubre) el Departament de Defensa ha creat una oficina per supervisar la recopilació, tractament i anàlisi de qualsevol topada amb ovnis o fenòmens d’aquest tipus que no sempre són objectes. 400 fenòmens no identificats Per la seva banda, el subdirector de la Intel·ligència Naval dels EUA, Scott Bray, va recordar un informe oficial publicat el mes de juny en què s’afirmava que s’havien detectat entre el 2004 i el 2021 un total de 144 fenòmens no identificats, i va afegir que aquesta xifra ha pujat fins als 400. Bray va explicar que la raó d’aquest increment es deu al fet que els soldats han començat a informar més d’aquest tipus de fenòmens, gràcies a la feina que s’està fent per acabar amb l’estigma, a l’augment de sistemes com drons a l’espai aeri dels EUA i la millora dels sensors i radars per detectar-los. Bray va assenyalar que és probable que aquests fenòmens caiguin en categories com ara interferències en radars, fenòmens atmosfèrics naturals, programes de desenvolupament del Govern o la indústria dels EUA o sistemes d’adversaris estrangers. «I hi ha una altra casella que ens permet posar-hi casos difícils, i la possibilitat de sorpreses i de descobriments científics potencials», va indicar.