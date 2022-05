«El nostre recolzament en aquest moment és crític perquè la guerra es troba en un punt d’inflexió. No podem permetre que Ucraïna es quedi sense equipament militar perquè la batalla al Donbass està en un moment en el qual la contraofensiva dels ucraïnesos, empenyent els russos, està tenint alguns èxits extraordinaris i els 500 milions addicionals elevaran a 2.000 milions el recolzament militar total de la UE», ha anunciat l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, després de l’aval polític del Consell de Ministres de defensa de la UE a un nou desemborsament europeu per continuar finançant la compra d’armes a Ucraïna.

Una aportació que se suma a l’esforç individual que continuen fent els estats membre i que, segons el cap de la diplomàcia europea, és «molt més del que la gent creu i una cosa que cal continuar fent «fins al final». Segons ha assegurat, els Vint-i-set tenen «prou recursos» per continuar recolzant al mateix ritme Ucraïna, que ha demostrat al seu judici una capacitat «increïble» de resistir i contraatacar, tot i que ha eludit pronunciar-se sobre quant temps podria «resistir» Rússia.

«No m’atreveixo a pronosticar quant temps pot resistir Rússia. I estem utilitzant el verb resistir aplicat a Rússia. Però si és cert que Rússia ha perdut el 15% de les seves tropes al principi de la guerra, aquest és un rècord mundial de pèrdues d’un exèrcit que envaeix un altre país. No es si poden reposar però el nivell de pèrdues de l’exèrcit rus és impressionant», ha afegit recordant que si d’alguna cosa ha servit fins ara la guerra de Rússia a Ucraïna és perquè els Vint-i-set s’adonin també que cal preparar-se per a situacions de guerra. «Estic segur que els estats membre comprenen que per gastar millor cal gastar conjuntament. La despesa ha anat caient i ara del que es tracta és d’incrementar i fer les coses d’una altra manera», ha reivindicat.

La cita ha coincidit també amb la confirmació de la sol·licitud d’adhesió a l’OTAN de Finlàndia i Suècia, una incorporació amb la qual han tancat files i que suposarà un canvi geopolític important. «Poden comptar amb el nostre ple recolzament», ha recordat el cap de la diplomàcia europea que confia en una adhesió ràpida. ¿Quin missatge envia això a Vladímir Putin? «No crec que els suecs i els finlandesos hagin enviat un missatge a Putin. Li he escoltat dir que no se sent preocupat per aquesta decisió i això m’alegra», ha dit Borrell en roda de premsa.

Missió a Mali

Els ministres de Defensa també han confirmat la decisió d’acabar amb la missió europea de formació de l’exèrcit de Mali. «No tenim garanties de les autoritats de transició de no interferència dels mercenaris russos (del grup Wagner). Al contrari, hem vist un augment d’abusos de drets humans que estan sent investigats per les Nacions Unides i l’última decisió lamentable de Mali de sortir del G-7 Sahel.

Així que hem reafirmat la nostra decisió de fa un mes de suspendre la missió operativa de formar les forces de Mali i l’enviament de material militar sota el Fons Europeu per a la Pau que estava en marxa», ha explicat el cap de la diplomàcia europea. La decisió de posar punt final a la cooperació amb la formació de les tropes de Mali no significa que la Unió Europea abandoni el país tot i que en les pròximes setmanes presentaran una revisió estratègica de la missió.

«Al revés, volem fer més i millor i per a això reassignarem els nostres recursos militars als països veïns», ha explicat Borrell. La idea és reduir la presència militar a Mali, on compten actualment amb un miler d’efectius, i redistribuir-los en altres països de la zona com Niger. «Per fer les maletes i anar-nos-en tots necessitem una decisió per unanimitat del Consell. No s’ha plantejat el tema. La missió no s’anul·la, es manté, però la redimensionarem i redefinirem», ha afegit.