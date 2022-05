El Govern francès ha anunciat que prepara la renúncia al càrrec del primer ministre, Jean Castex, un relleu marcat pel «culebró» de la seva successió, que podria ser confiada a una dona. El nomenament d’un nou primer ministre, seguit del del Govern, s’espera a partir d’avui, dilluns, tres setmanes després de la seva reelecció. Dissabte al matí, el lloc web del Govern va arribar a publicar per error una pàgina en què s’anunciava la dimissió del Govern de Castex, abans de retirar-la.

Mentrestant, el primer ministre prepara la seva carta de dimissió: «Molt simple, molt clàssica», va confiar Jean Castex a Le Parisien diumenge, dient que se n’anava «sense remordiments ni penediments». «Se’m pot atribuir el mèrit de no haver intrigat mai per ser aquí, i molt menys haver utilitzat les meves funcions per a la meva futura carrera. Així que no demano res, ni un sol lloc ministerial», va dir.

Quant al Govern de Castex el 2020, el cap d’Estat ha deixat que floreixin les especulacions: «El culebró de la successió de Jean Castex no té final», afirma el politòleg Bruno Cautrès (Cevipof), a qui aquest retard li sembla «molt sorprenent». «També és possible que es tracti d’una tàctica del cap de l’Estat per preparar a poc a poc l’opinió pública per a un nou repartiment», va dir a Franceinfo el director d’investigació del CNRS. Segons la mateixa font, també hi ha «la idea de no perjudicar el missatge que s’enviarà amb el nou repartiment perquè, en unes setmanes, el nou Govern o els nous ministres tenen temps per prendre decisions, per fer declaracions que no necessàriament agraden».

Edith Cresson, l’única dona que va ocupar el càrrec de primera ministra de maig de 1991 a abril de 1992, durant el segon mandat de François Mitterrand, li va desitjar «molt valor». «No és el país el que és masclista: és la seva classe política. Es tracta dels mateixos atacs d’avui. M’atribuïen comentaris que mai havia fet, em criticaven constantment, comentaven la meva manera de vestir», diu l’exdirigent socialista.

Després dels de la ministra de Treball, Elisabeth Borne, el nom que sorgeix amb insistència per succeir-la és el de Catherine Vautrin, exministra de Cohesió Social amb Jacques Chirac, que havia donat el seu recolzament a Emmanuel Macron abans de la primera volta.

També s’estudia el nom de la vicepresidenta del Senat, Valérie Letard, amb el segell de baby Borloo per haver-se iniciat en la política a Valencienne junt amb el centrista Jean-Louis Borloo, abans de ser secretària d’Estat encarregada de les tecnologies verdes al seu Ministeri d’Ecologia del 2009 al 2010, dins del Govern de Fillon. També marca la «casella social», ja que va ser secretària d’Estat de Solidaritat al mateix Govern de Fillon del 2007 al 2009.