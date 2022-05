Gairebé dues setmanes després que la Comissió Europea presentés la seva proposta per imposar una sisena ronda de sancions a Rússia, amb l’embargament al petroli rus com a proposta estrella, els Vint-i-set continuen sense trobar la unanimitat necessària per aprovar el nou paquet sancionador. «Lamentablement no s’ha pogut arribar a un acord. Tenim les mateixes dificultats amb el petroli i el tema tornarà al Coreper i els ambaixadors continuaran discutint», ha confirmat l’alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, al final d’un llarg Consell d’Afers Exteriors en el qual ha tornat a quedar patent que hi ha un país, Hongria, que bloqueja l’aprovació.

«El que he vist és un recolzament aclaparador al sisè paquet de sancions i a l’embargament, i no seria una exageració dir que només hi ha un país que continua bloquejant l’embargament al petroli», ha resumit el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimitró Kuleba, que s’ha desplaçat a Brussel·les per explicar de nou com és la situació a Ucraïna i demanar a la UE que comenci a preparar un setè paquet de sancions que inclogui propostes per «matar totes les exportacions russes». Tot i que la proposta de sancions no estava formalment a l’agenda, la discussió ha permès clarificar les «dificultats» tècniques i econòmiques que esgrimeix el Govern de Viktor Orbán en relació amb l’estructura de les refineries a Hongria, la capacitat dels oleoductes i el cost que comportarà la modernització per lliurar-se del petroli rus, estimat entre 15.000 i 18.000 milions.

«Hem discutit de forma positiva per entendre la dimensió (del problema) però hem decidit enviar-lo de nou al Coreper perquè tècnicament era molt complicat i no era possible una decisió política avui. Espero que no duri gaire però no puc dir si serà una o dues setmanes», ha explicat Borrell abans d’inistir que la discussió, que se centra en el pla econòmic i no polític, ha de continuar perquè és necessari lliurar-se de la dependència energètica de Rússia com més aviat millor. «Hi ha un recolzament important però encara hi hem de continuar treballant. No tinc por que no s’aprovi perquè el recolzament és molt gran», ha dit també el cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Albares.

500 milions a Ucraïna per a la compra d’armes

El que sí que han fet els Vint-i-set és donar llum verda a la proposta de Borrell d’entregar 500 milions d’euros més a Ucraïna per finançar la compra d’armes a través de la Facilitat Europea per a la Pau, fet que eleva l’import global aprovat fins ara als 2.000 milions. Els caps de la diplomàcia europea també s’han pronunciat a favor de l’ingrés de Finlàndia i Suècia i l’OTAN.

La cita, que s’ha prolongat més de deu hores, també ha permès mantenir una trobada amb els països dels Balcans occidentals candidats a l’adhesió a la UE. A tots ells, Borrell els ha transmès el missatge que no és possible ser «neutral» davant la invasió d’Ucraïna perquè no és possible posar l’invasor i l’envaït en el mateix nivell. El cap de la diplomàcia europea també ha apressat els estats membre a desbloquejar la situació i llançar les negociacions «immediatament» amb Albània i Macedònia del Nord abans de finals de la presidència francesa. Altrament, alerta d’una gran crisi en la relació amb la regió.