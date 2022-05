Un altre tiroteig massiu ha sacsejat aquest dissabte els Estats Units. Aquest cop l’escenari ha sigut un supermercat de Buffalo, al nord de l’estat de Nova York, on almenys 10 persones han mort per les bales segons fonts policials anònimes citades per l’agència Associated Press. El sospitós de la matança, segons aquestes mateixes fonts, estava sota custòdia policial.

L’autor del tiroteig, que segons han dit testimonis a la policia portava vestimenta d’estil militar, va entrar al supermercat amb un rifle i va obrir foc. Les autoritats creuen que podia haver estat retransmetent en directe per les xarxes socials les seves accions i estaven investigant si havia escrit un manifest. Investiguen també, sempre segons les fonts d’AP, si hi podia haver una possible motivació racial rere la matança, que va tenir lloc en un barri predominantment negre a uns 5 quilòmetres al nord del centre de Buffalo, una ciutat d’un quart de milió d’habitants. Dos testimonis que eren a l’aparcament del supermercat Tops en el moment dels fets citats per l’agència van descriure el sospitós com un jove blanc que rondaria la vintena, i van dir també que portava roba de camuflatge i un casc. Segons la base de dades Gun Violence, als Estats Units hi ha hagut des de començament d’any 198 tirotejos massius, però el de Buffalo és el més letal del 2022. Ara fa una mica més d’un any, 10 persones més van morir en un altre tiroteig massiu en un supermercat de Colorado i encara no s’han fet públiques les possibles motivacions de l’home detingut en aquest cas. La governadora de Nova York, Kathy Hochul, ha escrit un tuit assegurant que està seguint de prop l’incident i que ha ofert suport a les forces locals. No obstant, la responsable tampoc va donar més detalls. Segons un testimoni citat pel canal ABC7, es van sentir entre 20 i 30 trets.