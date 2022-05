El gegant gasístic rus Gazprom ha tallat el subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Iamal, en concret a través de Polònia, després que Rússia imposés sancions contra la propietària polonesa del tram, EuRoPol GAZ, va informar en un comunicat.

«De conformitat amb el decret del president de la Federació Russa núm. 52 del 3 de maig i la resolució del Govern núm. 851 de l’11 de maig, es van imposar sancions a diverses empreses estrangeres. Entre aquestes hi ha EuRoPol GAZ, propietària del tram polonès del gasoducte Iamal-Europa», va assenyalar el portaveu de Gazprom, Serguei Kupriànov.

Per això, va afegir al compte de Telegram de la gasística russa, «s’ha imposat una prohibició de transaccions i pagaments a favor de persones subjectes a sancions, cosa que significa en particular per a Gazprom una prohibició de l’ús del gasoducte propietat d’EuRoPol GAZ per transportar gas rus a través de Polònia».

El trànsit de gas rus a través d’Ucraïna també s’ha reduït des de dimecres.