Hi ha problemes fora d’Ucraïna que tot i que són d’una altra naturalesa, no deixen de plantejar un horitzó hostil. Les eleccions de dijous passat a Irlanda del Nord han donat un tomb històric al perdre els unionistes l’hegemonia en vots que fins ara els atorgava el principal paper al govern.

Per primera vegada ha guanyat el Sinn Fein, el braç polític i la veu de l’extinta organització terrorista IRA. A la rebotiga no només la pèrdua de confiança en els unionistes, també el preu a pagar per l’acord final que ha impedit una frontera interna a Irlanda, a conseqüència del Brexit, però que ha exigit que aquesta frontera existeixi al mar entre la Gran Bretanya i la seva província d’Irlanda del nord. Des que els acords del Divendres Sant van fer possible una convivència, quan semblava impossible la pau entre les dues comunitats enfrontades, el Brexit ha vingut a enverinar de nou el futur d’aquest petit racó britànic a l’illa irlandesa del costat.

¿Què pot passar ara? Segons els acords de pau històrics, el partit guanyador elegeix primer ministre, mentre que queda un lloc de vice primer ministre a l’oposició, compartint poders. Però els unionistes no volen parlar de la possibilitat de formar govern conjunt mentre no s’obri la frontera per mar amb la Gran Bretanya. L’‘impàs’ podria portar noves eleccions. Un temps no obstant en què augmentarà la tensió als carrers i tornar-nos imatges que crèiem oblidades.

El triomf del Sinn Fein en un país amb majories unionistes permanents amenaça amb un nou incendi el Regne Unit i apel·la al govern de Boris Johnson. En la victòria, els líders republicans ja han deixat caure que en cinc anys seria possible un referèndum per a la Unió d’Irlanda, el que, sumat a la proposta escocesa d’un altre d’independència, comencen a qüestionar el que semblava evident: que fora de la UE, la Gran Bretanya té problemes a les seves fronteres que posen en dubte l’entitat política d’un regne unit.