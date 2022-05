La primera dama dels Estats Units, Jill Biden, ha visitat aquest diumenge la localitat d’Uzhhorod en un desplaçament a territori ucraïnès que no s’havia anunciat. La dona de <strong>Joe Biden </strong>ha travessat la frontera des d’Eslovàquia a les 14.41 hores i ha visitat una escola que serveix ara per acollir 163 desplaçats per la guerra.

Relacionades Ucrania acusa a Rusia de causar 62 muertos en el bombardeo a una escuela