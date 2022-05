Els líders del G-7 (Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit) s’han compromès a prohibir les importacions de petroli rus al final de la cimera a distància d’aquest diumenge, segons la declaració final publicada per la Casa Blanca.

Els líders es «comprometran a eliminar gradualment la dependència de l’energia russa, fins i tot eliminant gradualment o prohibint la importació de petroli rus», segons el text.

«Ens assegurarem de fer-ho de manera oportuna i ordenada, i de manera que doni temps perquè el món obtingui subministraments alternatius», afegeix la declaració.

Els líders del G-7 també es comprometran a prendre mesures per prohibir o impedir la provisió de serveis clau dels quals depèn Rússia. «Això reforçarà l’aïllament de Rússia en tots els sectors de la seva economia», altre cop segons el text.

Sancions addicionals

Així mateix, els Estats Units han anunciat noves sancions particulars contra els sectors de comunicacions, financer, industrial, nuclear i militar de Rússia.

Les sancions afecten tres cadenes de televisió russes (Canal 1, Rossia 1 i NTV), segons el comunicat també remès per la Casa Blanca, que «es troben entre les principals receptores d’ingressos estrangers, que retroalimenten al seu torn els ingressos de l’Estat rus».

A més, els Estats Units prohibeixen absolutament els seus ciutadans que proporcionin serveis de gestió financera a persones de nacionalitat russa, d’acord amb el document, que reflecteix a més noves restriccions al sector industrial rus, concretament sobre set navilieres i la fàbrica d’armes Promtekhnologia.

De la mateixa manera, la Comissió Reguladora Nuclear dels Estats Units suspendrà les llicències generals per exportar «material nuclear i deuteri» a Rússia, així com noves sancions contra «elits russes i familiars» i restriccions de visat addicionals per a «oficials militars russos sospitosos de violacions del dret Internacional» durant el conflicte d’Ucraïna.

Finalment, els Estats Units també han anunciat sancions contra vuit executius de Sberbank, la principal institució financera de Rússia, 27 executius més de Gazprombank, així com contra el Banc Industrial de Moscou i les seves deu subsidiàries».