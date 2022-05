El governador de la província ucraïnesa de Luhansk, Sergui Haidai, ha confirmat la port d'almenys dues persones a causa del bombardeig d'una escola a la localitat de Bilogorivka. L'edifici servia de refugi per a civils però això no ha impedit que l'exèrcit rus l'hagi atacat. S'estima que hi podria haver fins a 60 cadàvers entre la runa de l'escola, d'on s'han rescatat una trentena de persones. Bilogorivka és a pocs quilòmetres de Severodonetsk, que fa de capital de Luhansk des que els rebels pro-russos van prendre la ciutat que dóna nom a la província a l'inici del conflicte del Donbass l'any 2014. De fet, la zona controlada pels russos és ara una república autoproclamada independent presidida per Leònid Pasetxnik.