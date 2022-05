Crema de busos i camions. Intimidacions amb armes de foc i fins i tot l’assassinat d’un venedor de plàtans que es va atrevir a sortir al carrer. Les autodenominades Autodefenses Gaitanistes de Colòmbia (AGC), més conegudes com el Clan de Golfo, la banda de narcos més important del país, van decidir respondre-hi amb una aturada armada en diferents regions poques hores després que es conegués l’extradició als Estats Units del seu cap, Dairo Antonio Úsuga, àlies ‘Otoniel’.

La que és considerada com la principal estructura criminal sorgida de l’activitat paramilitar d’ultradreta va ordenar que fins al 10 de maig «absolutament tot» ha de deixar de funcionar en set departaments, entre Atlántico, Sucre i Magdalena, gairebé en coincidència amb la presentació d’‘Otoniel’ amb la indumentària taronja de presidiari davant un tribunal novaiorquès. «No volem veure obert el comerç, no volem veure els transportadors terrestres ni fluvials circulant», es va advertir a través d’un comunicat subscrit per l’anomenat Bloc Arístides Mesa Páez. Només s’acceptaran casos d’hospitalització o funerals. «No volem que hi hagi víctimes només per desobeir una ordre emesa per la nostra organització». La Defensoria del Poble del departament de Córdoba va llançar una alerta: hi ha un «escenari de risc» després d’aquesta proclama.

Segons el portal La Silla Vacía, es tracta de l’aturada armada del Clan del Golfo més important dels últims sis anys. Va ser organitzada després que el Consell d’Estat obrís la porta a l’enviament d’‘Otoniel’ als Estats Units al rebutjar un reclam de part de les seves víctimes que el capo narco primer fos jutjat a Colòmbia pels seus delictes. ‘Otoniel’ va ser capturat per la policia a l’octubre. «Amb aquest cop es marca el final del Clan del Golfo», va dir, entusiasta, el president, Iván Duque. La banda criminal, afegeix La Silla Vacía, «li mostra a Duque que segueix tan viva com abans, i que gairebé quatre anys d’uribisme en la presidència no van afectar el seu poder». Segons l’analista Carlos Zapata, ha quedat en evidència que «l’Estat no té control territorial» allà on actuen les AGC.

La premsa de Bogotà ha consignat que ‘Otoniel’ es va declarar «no culpable» davant la jutge del tribunal de Brooklyn, Vera Scanlon, on s’enfronta a tres càrrecs relacionats amb narcotràfic: maneig de l’empresa criminal, associació delictiva per produir i distribuir cocaïna i ús d’armes. Mentre es divulgava aquesta informació, l’Alt Comissionat per a la Pau, Juan Camilo Restrepo, reiterava la seva crida als integrants del Clan del Golfo a entregar-se a les autoritats judicials. «Només tenen tres camins: enfrontar-se a la institucionalitat i ser donats de baixa, ser capturats o la ruta de la legalitat». En aquest sentit va recordar que durant l’actual Govern més de 250 integrants de les AGC s’han sotmès a l’autoritat dels tribunals.

Fort impacte

L’audiència d’Úsuga en un tribunal novaiorquès ha concitat l’atenció de la societat. «¿Qui no està parlant d’àlies ‘Otoniel’? La resposta és senzilla: tothom, perquè la seva enorme maldat, el seu caràcter sanguinari, la crueltat extrema que va exhibir durant anys i el gran poder que va acumular van convertir un ésser aparentment insignificant en el més esmentat i temut del país. És natural: som una espècie especialitzada a produir escombraries i fins i tot a conviure-hi», va dir Radio Caracol. En el seu editorial d’aquest dijous, el diari El Espectador va considerar que «ara» l’Estat no només ha «d’intensificar» els seus esforços «en aquestes regions afectades pel poder il·legal». Si bé l’extradició d’‘Otoniel’ «era més que necessària, no pot afectar els drets dels milers de víctimes a Colòmbia» del cap narco i el seu grup, «objectiu per al qual tant els governs com les autoritats judicials dels dos països han de prestar tot el seu concurs».

‘Otoniel’ ha de tornar a asseure’s davant un jutge a principis del mes que ve. «Com a candidat em vaig comprometre a capturar i extradir aquest delinqüent de la pitjor mena, i complim a Colòmbia», va dir Duque. El mandatari va confirmar haver sostingut converses amb l’ambaixador dels Estats Units a Bogotà sobre el cas Otoniel. «Un bandit d’aquests que pensava que es burlaria de la justícia, que es burlaria del nostre país, que miraria d’eludir l’extradició allà té el que es mereix. Allà va arribar al calabós que li correspon i allà estarà complint les seves penes de narcotràfic». Si no col·labora amb la justícia nord-americana, va assenyalar Duque, «l’esperem també als calabossos a Colòmbia perquè compleixi les penes pels delictes que va cometre al nostre país i, entre altres coses, per a la tranquil·litat de les víctimes, aquest pocavergonya ha de continuar col·laborant amb la justícia colombiana».